Mikko Kärnä ilmoittautui Keskustan varapuheenjohtajakisaan: "Nyt on keskustaradikalisoitumisen aika, sillä muuten me kuihdumme pois"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ilmoittaa olevansa käytettävissä puolueen varapuheenjohtajaksi syksyn puoluekokouksessa.

Kärnä pöllyttää blogikirjoituksessaan keskustan nykytilaa todeten, että "keskustan on aika radikalisoitua tai kuihtua pois."

Hän arvioi puolueensa olevan alennustilassa ja kertaa siihen johtaneita syitä. Kärnän mielestä ainoa muutos vuodentakaiseen tilaan on puolueen kannatuksen edelleen jatkunut lasku.

"Oma mottoni politiikassa on aina ollut ”Jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu”. Olen myös havainnut, että tämä pitää paikkansa. Keskustan kenttäväen tulisi nyt mielestäni suuttua, suorastaan raivostua. Pitäisi kritisoida, kyseenalaistaa, jopa haukkua, ja repiä vanhat toimintamallit palasiksi. Ne eivät nyt toimi."

Kärnä ei kuitenkaan halua kaataa hallitusta.

"Se on viimeinen virhe jonka voisimme tässä tilanteessa ja tällä kannatuksella puolueena tehdä. Se olisi myös Isänmaan kannalta väärä ratkaisu, elämmehän edelleen poikkeusoloissa."

Puoluetta on kansanedustajan mielestä kehitetty oikeaan suuntaan, yleispuolueeksi.

"Mutta ovatko puolueen maalaisliittolaiset juuret todella jotain sellaista, jotka täytyy pyrkiä häivyttämään taka-alalle? Emmekö voi olla isänmaallinen maaseudun ja sitä kautta koko myös koko Suomen puolue?"

Kärnä muistuttaa, että jokainen meistä on jostain kotoisin ja keskustan tehtävä on puolustaa kotiseutuja. Juuria pitäisi kunnioittaa, ei häivyttää taka-alalle.

"Puolueen toimintatapoihin tarvitaan todella radikaaleja muutoksia tai olemme turmion tiellä. Oikeastaan koko hieno keskusta-aate tulisi sanoittaa uudelleen 2020-luvulle sopivaksi."

Blogikirjoittaja on jälleen kerran löytänyt tekstiinsä keskustalaisia sydämiä polttelevaa tunnelmaa, kun hän yhtä aikaa kirjoittaa puolueen aatteen uskosta sivistykseen, yritteliäisyyteen ja pienestä ihmisestä huolehtimiseen. Erityisesti alleviivaten käyhän asiaa.

"Perinteistä ja upeaa Nälkämaan laulua laulamalla ei enää voiteta kansakunnan sydämiä, kun pitäisi osata räpätä freestylea ja heittää jokunen rap-bättlekin väliin. Ennen kaikkea kuitenkin pitäisi osata tehdä asioita ilon kautta!"

"Olisiko aika lopultakin palata sinne juurille, radikalisoitua ja ryhtyä ajamaan Suomesta liittovaltiota, jossa valta on hajautettu Helsingistä maakuntiin? Jossa ihmisiä itseään koskettavista asioista päätetään mahdollisimman lähellä heitä itseään ja jossa maakuntien ei tarvitse rukoilla ministeriöistä tiettyjä ratkaisuja, vaan jossa ne voidaan tehdä itse."

Jotta ei jäisi epäselväksi, että kirjoittaja on jälleen kerran liekeissä, Kärnä muistuttaa ettei suomalaisia tarvitse holhota ylhäältäpäin.

"Nyt on keskustaradikalisoitumisen aika, sillä muuten me kuihdumme pois. Jokaisen poliitikon tai menestyvän poliittisen liikkeen tehtävä on herättää tunteita; puolesta ja vastaan. Nyt keskusta herättää aivan liian vähän positiivisia tunteita."