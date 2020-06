"Jällivaara tulisi eristää" – Mikko Kärnä huolissaan koronan leviämisestä Ruotsista Pohjois-Suomeen

Pekka Fali

Matkakeskus Ruotsin ja Suomen rajalla Haaparannassa.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii, että Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestävät hätäkokoukset käsitelläkseen Ruotsin koronavirustilannetta.

Kärnä on erityisen huolestunut Pohjois-Ruotsin Jällivaaran ja koko Norrbottenin läänin koronatilanteesta.

"Jällivaarassa on 18 000 asukasta ja tartuntoja on tähän mennessä vahvistettu 128 kappaletta. Se tarkoittaa, että tuhatta asukasta kohden tartuntoja on 7,3. Tilanne on todella hälyttävä ja se heijastuu väistämättä myös Suomeen", Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Kärnän mukaan Jällivaaran kunnan tähänastiset toimenpiteet eivät ole riittäviä.

"Koko Jällivaara tulisi nyt nopeasti eristää tilanteen rauhoittamiseksi. Meillä ei ole varaa siihen, että koronavirus lähtisi leviämään uudelleen Suomen puolelle Jällivaaran kautta. Toinen aalto olisi tässä vaiheessa katastrofi etenkin, kun olemme jo hyvin pitkällä koronavirukseen liittyvien rajoitusten purkamisessa."

Ruotsin valitsema koronalinja oli WHO:n ohjeistusten vastainen ja edesvastuuton, Kärnä sanoo.

"Paljon kansalaisia on kuollut ja virus pääsi Ruotsista myös Suomen puolelle Meri-Lappiin. Ruotsi on saatava ottamaan tämä tilanne vakavasti."

