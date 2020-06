VM jatkaa selvityksiään ja TEM pohtii mahdollisia jatkotoimenpiteitä – näin Kulmunin viestintäkoulutusjupakan setviminen etenee

Kulmuni jätti ministerin tehtävät kesäkuun alkupuolella. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päättää lähiaikoina mahdollisista jatkotoimenpiteistä entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) viestintäkoulutusjupakkaan liittyen.

TEMin kansliapäällikkö Jari Gustafsson sanoo STT:lle, että TEM tekee päätöksen mahdollisista jatkotoimista sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö (VM) on saanut oman arvionsa valmiiksi.

TEMin sisäinen tarkastus sai aiemmin tällä viikolla valmiiksi selvityksensä viestintäkonsultoinnista. TEMin sisäinen tarkastus suositteli, että ministeriö ryhtyy jatkotoimenpiteisiin viestintätoimisto Tekirin ja Kulmunin entisen erityisavustaja Kari Jääskeläisen suhteen.

Ministeriö sai sisäiseltä tarkastukselta puhtaat paperit.

"Kysymys kuuluu, onko erityisavustajan toimessa jotain erityisen moitittavaa ja johtaako se toimenpiteisiin", Gustafsson sanoo.

Vaihtoehtona on esimerkiksi se, että laskuja peritään takaisin. Gustafsson kuitenkin painottaa, että tällä hetkellä vasta mietitään, ryhdytäänkö jatkotoimenpiteisiin.

"Ei ole vielä tehty johtopäätöksiä", hän sanoo.

Valtiovarainministeriö valmis jatkotoimiin, jos laskut eivät ole asianmukaisia

Valtiovarainministeriö puolestaan jatkaa omaa selvitystään jupakasta. VM pyysi kesäkuun 9. päivä Tekiriltä selvitystä kolmen valtiovarainministeriölle osoitetun laskun perusteina olevista toimenpiteistä. Tekirin selvityksestä tuli eritellysti ilmetä, mihin tarkoituksiin laskuissa viitattua sparrausta, valmennusta, neuvonantoa ja analyysia on annettu.

Sen lisäksi valtiovarainministeriö on pyytänyt Tekirin selvitykseen kommentteja Kulmunilta ja tämän entiseltä erityisavustaja Kari Jääskeläiseltä.

Valtiovarainministeriön talouspäällikkö Jan Holmberg sanoi torstaina STT:lle, että silloin kun Tekirilta tulleet laskut käsiteltiin, niiden katsottiin sen hetkisen tiedon perusteella olevan asiallisia. Kun uutta tietoa on tullut, VM on halunnut käydä läpi, ovatko he edelleen samaa mieltä.

"Ajatuksena on, että teemme arvioinnin meidän maksamista laskuista ja siitä, olemmeko edelleen tämän hetkisen tiedon perusteella sitä mieltä, että ne ovat olleet asianmukaisia ja ministeriön on kuulunut ne maksaa", hän sanoo.

Jos vastaus näihin kysymyksiin on kielteinen, valtiovarainministeriö pohtii, mihin toimiin se ryhtyy.

Valtiovarainministeriölle tulleet laskut olivat joulukuulta 11 050 euroa, tammikuulta 5 100 euroa ja maaliskuulta 5 075 euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Holmberg painottaa, että mitään johtopäätöksiä ei tässä vaiheessa vielä ole. Holmberg ei vielä torstaina uskaltanut sanoa, kuinka nopeasti asia saadaan vietyä loppuun.

Valtiovarainministeriö lähetti torstaina STT:lle Tekiriltä saamansa selvityksen. STT pyysi myös Kulmunin ja Jääskeläisen vastauksia, mutta niitä ei saatu. Ainakin Kulmunin kommentit olivat tuolloin jo ministeriöön tulleet.

Tekir on antamansa selvityksen mukaan laskuttanut valtiovarainministeriötä esimerkiksi Kulmunin al-Hol-kohuun liittyen. Kulmuni kysyi joulukuussa Instragram-tarinassaan, mitä mieltä ihmiset ovat siitä, pitäisikö al-Holin leiriltä tuoda Suomeen vain lapset vai lapset ja äidit.

Kaikki Instagram-kohuun liittyvät konsultoinnit on tehty asiakirjojen mukaan Kulmunin silloisen erityisavustaja Jääskeläisen toimeksiannosta. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan Kulmuni ei ole itse osallistunut näihin konsultointeihin.

Holmberg ei torstaina ottanut kantaa siihen, oliko Instagram-kohuun liittyvä konsultointi tehty nimenomaan valtiovarainministerin vai puolueen puheenjohtajan roolia varten.

"Jos valtiovarainministeri tekee jotain Twitterissä, Facebookissa tai Instagramissa, hän ei oikeastaan voi erottaa ministerin roolia ja puolueen puheenjohtajan roolia", Holmberg sanoo.

Koko viestintäkoulutusjupakka sai alkunsa, kun Suomen Kuvalehti uutisoi, että Kulmunille on annettu viestintäkoulutusta valtion rahoilla noin 56 000 euron edestä. Laskut on maksanut ensin työ- ja elinkeinoministeriö ja sen jälkeen valtiovarainministeriö. Kohun alettua Kulmuni ilmoitti maksavansa laskut omasta pussistaan ja 5. kesäkuuta hän ilmoitti eroavansa valtiovarainministerin pestistä. Kulmuni on myös sanonut, ettei hän ollut kaikista konsultoinneista tietoinen eikä hän ollut tiennyt kokonaishintaa.