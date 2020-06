Mainoslahjayrittäjä Maria Lampisen tilausten määrä romahti koronakriisin alettua 70 prosentilla — tuore yrittäjä ei kuitenkaan tästä lannistunut

Maria Lampisen suunnitelmissa on jopa liiketoiminnan kasvattaminen.

Petteri Kivimäki

Ämpärit kuuluvat mainoslahjojen kestosuosikkeihin, kertoo mainoslahjayrittäjä Maria Lampinen. Mainoslahjaa suunnitellessa persoonallisuus on valttia.

"Kynät, messukassit ja karkit ovat suosittuja. Aika paljon myyn myös siemenpusseja. Eikä ämpäreitä pidä unohtaa."

Maria Lampinen esittelee kotitoimistonsa kaapeista löytyviä aarteita. Tiskirätit, tulitikut ja paistolastat kuuluvat kaikki mainoslahjojen vakiokalustoon. Käsidesit kelpasivat asiakkaille jo ennen korona-aikaa.

Mainoslahjojen suunnittelussa persoonallisuus ja kekseliäisyys ovat valttia.

Suomalaiset ovat otollista asiakaskuntaa mainoslahjakauppiaalle. Yritysten jakamat ilmaiset ämpärit keräävät ihmisiä turuille ja toreille jonoksi asti. Poliitikkojen kasvoilla koristetut tulitikkuaskit kuuluvat vaalikampanjoinnin vakiokalustoon.

Koronarajoitukset loivat kuitenkin yrityksille poikkeuksellisen tilanteen: kenelle ja missä jakaa mainoslahjoja, kun Suomi on kiinni?

Lampinen pyörittää mainoslahjojen verkkokauppaa Muuramessa Keski-Suomessa. Yrityksen liiketoiminta pysähtyi koronatilanteen seurauksena kuin seinään, hän kertoo.

"Alkuvuosi oli vielä ihan vauhdikasta, mutta koronan tultua tilausten määrä romahti noin 70 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kun kaikki messut ja tapahtumat peruttiin, samalla peruttiin myös niihin liittyvät mainoslahja-tilaukset."

Lampisen yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 noin 699 000 euroa.

"Jos tänä vuonna pääsee puoleen siitä, olen tyytyväinen. Kesän myötä liiketoiminta on taas vähän lähtenyt virkoamaan", Lampinen toteaa.

Vaikka koronatilanne iski yrityksen toimintaan lujaa, ei tuore yrittäjä ole vaipumassa epätoivoon.

"Olen positiivisuuteen taipuvainen. Päätin ottaa tilanteen loman kannalta. Olen ottanut päiväunia silloin kun siltä tuntuu ja hiljaisimpina päivinä pyrkinyt kehittämään lisää tuotteita kauppaan."

Korona-ajan suojavarustekauppaan Lampinen ei lähtenyt mukaan, vaikka esimerkiksi logolla brändättyjä maskeja on myynnissä mainoslahjakaupassa.

"Ei niille ole ollut kysyntää. Saa nähdä, muodostuuko maskeista vielä jollekin yritykselle mainoslahja. Käsidesihän on ollut aina hyvä lahja messuilla ja tapahtumissa.

Lampinen on toiminut yrittäjänä noin puolitoista vuotta. Mainoslahja-alalla hän on työskennellyt jo 15 vuotta.

"Olin aikaisemmin töissä tukkuripuolella. Mainoslahjaverkkokaupan edellinen yrittäjä kertoi pari vuotta sitten jäävänsä eläkkeelle ja kysyi minulta, löytyisikö verkostoistani hänen yritykselleen jatkajaa."

Hetken asiaa pohdittuaan Lampinen päätti itse ottaa yrityksen tulevaisuuden vastuulleen. Päätökseen vaikutti mahdollisuus asettua aloilleen. Aikaisemmassa työpaikassa Lampiselle kertyi vuodessa kymmeniä tuhansia ajokilometrejä.

"Kyllähän se ajaminen sinkulle sopii, mutta sitten minä löysin täältä Muuramesta rakkauden, eikä sitä enää malttanut lähteä tien päälle", Lampinen sanoo hymyillen.

Mainoslahjaverkkokauppa siirtyi Lampisen haltuun vuoden 2019 alussa. Vuosia toimineen yrityksen valmiiksi laaja asiakaspohja ja Lampisen omat kontaktit tukkupuolella tekivät yrittämisen aloittamisesta helppoa. Muurame muodostui hyväksi tukikohdaksi yrityksen liiketoiminnalle.

"Sijainnilla ei ole tällä alalla ole niin merkitystä, jos verkkoyhteydet vain pelaavat. Suunnitelmissamme on oikeastaan muuttaa vielä syvemmälle maaseudulle, Koskenpäälle, Jämsänkosken ja Keuruun välissä olevaan pieneen kylään."

Lampinen korostaa, että tällä hetkellä muuttaminen on todellakin vielä suunnittelutasolla. Tontti on kuitenkin jo selvillä, ja uutta kotia rakentaessa on myös mahdollista luoda yritykselle kasvuvaraa.

"Koskenpäälle muuttaessa olisi tarkoitus laittaa yritys toiseen rakennukseen ja koti toiseen. Ihan jos vaan sattuisi käymään niin, että yritys kasvaisi ja tarvittaisiin lisäkäsiä, Lampinen pohtii.

Seuraavaksi Lampisen tarkoitus on laajentaa Mainoslahjaverkkokaupan toimintaa myös liikelahjoihin. Tavoitetta varten yrittäjä on hakenut ely-keskukselta 31 000 euron rahoitusta.

"Liikelahjat ovat hiukan mainoslahjoja arvokkaampia tavaroita. Liikelahja voi olla vaikka yrityksen logolla varustettu aamutakki etätöissä olevalle työntekijälle."

Päätös rahoituksen myöntämisestä pitäisi Lampisen mukaan tulla hetkellä millä hyvänsä. Hän luottaa siihen, että vastaus on positiivinen.

"Jos myöntävä vastaus tulee, kesäloma menee sitten toimintaa käynnistäessä.