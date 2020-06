Puolassa nähdään presidentinvaalien toinen kierros: istuvan presidentin kannatus hyytyi 44 prosenttiin

LEHTIKUVA / AFP

Ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä keräsi istuva presidentti Andrzej Duda.

Puolassa järjestetään heinäkuussa presidentinvaalien toinen kierros, kun kukaan ehdokkaista ei saanut yli 50 prosentin kannatusta. Tiedot ilmenevät Puolan vaalilautakunnan verkkosivuilta. Ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä keräsi istuva presidentti Andrzej Duda.

Kun äänistä oli laskettu 99,7 prosenttia, Dudan kannatus oli noin 43,7 prosenttia. Vahvin haastaja, Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski sai äänistä 30,3 prosenttia. Yli kymmenen prosentin kannatukseen ylsi myös televisiokasvo Szymon Holownia.

Vaalin toinen kierros järjestetään 12. heinäkuuta.

Äänioikeutetut käyttivät ääntään edellisvaaleja ahkerammin koronatilanteesta huolimatta. Äänestyspaikoilla jonotettiin turvavälit huomioiden, ja äänet annettiin sonnustautuneena muun muassa kasvomaskeihin.

Äänestysprosentti näytti ääntenlaskun kalkkiviivoilla nousseen lähes 64 prosenttiin. Vuoden 2015 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella se oli noin 49 prosenttia.

Vuoden 2015 vaaleissa valtaan valitun Dudan politiikka on nostattanut niskakarvat pystyyn Euroopan unionissa. Dudan Laki ja oikeus -puolue on tehnyt viime vuosina lukuisia muutoksia maan oikeusjärjestelmään, mikä on saanut myös EU:n puuttumaan asiaan useita kertoja.

Viimeksi huhtikuun lopulla Euroopan komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan, koska se katsoi Puolan jälleen vaarantavan tuomarien riippumattomuutta. Rikkomusmenettely käynnistettiin tuolloin jo neljättä kertaa Puolaa vastaan.

Myös presidentinvaalikampanjaa hallitsi huoli demokratiasta ja taloudesta, jota koronapandemia on heikentänyt.

Presidentti Dudan katsotaan kuuluvan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tärkeimpiin liittolaisiin Euroopassa. Duda oli myös ensimmäinen ulkomainen johtaja, jonka Trump tapasi koronakevään jälkeen. Hän vieraili Valkoisessa talossa aiemmin tällä viikolla.

Dudan voitto sementoisi Laki ja oikeus -puolueen otteen vallan kahvassa ainakin vuoteen 2023 saakka, jolloin maassa on määrä järjestää seuraavat parlamenttivaalit. Jos Duda häviää, voisi tappio johtaa samalla myös ennenaikaisiin vaaleihin.

Trzaskowskia on luonnehdittu liberaaliksi ja EU-myönteiseksi. Hän onkin luvannut parantaa Puolan suhteita EU:hun.

Asiantuntijat eivät ole olleet yksimielisiä arvioissaan siitä, kumpi ehdokkaista voisi voittaa ensi kuussa järjestettävän toisen äänestyksen.

Puolan hallitus on viime vuosina toteuttanut suosittuja sosiaalietuuksia, mutta on myös ajanut kiisteltyjä oikeuslaitoksen uudistuksia.

Laki ja oikeus -puolueen mielestä uudistuksia tarvitaan korruption kitkemiseksi oikeuslaitoksesta, mutta uudistusten vastustajat sekä EU katsovat niiden murentavan oikeuslaitoksen itsenäisyyttä ja demokratiaa.

Duda on luvannut puolustaa Laki ja oikeus -puolueen sosiaalietuuksia. Nämä olivat tärkeimpiä tekijöitä siinä, että puolue sai lokakuun parlamenttivaaleissa entistä suuremman enemmistön parlamentin alahuoneessa.

Duda on myös myötäillyt Laki ja oikeus -puolueen hyökkäilyjä sukupuolivähemmistöjä vastaan. Kampanjansa aikana hän muun muassa julisti, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistäminen on "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi. Asiasta kertoi muun muassa BBC.

Trzaskowski puolestaan on antanut tukensa homojen oikeuksille ja sanonut olevansa avoin ajatukselle samaa sukupuolta olevien liitosta.

Kriitikoiden mukaan Trzakowskin puolue on heikko ja tehoton. Myös Trzakowskin saavutukset pormestarina ovat ristiriitaisia.