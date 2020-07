Hallitus neuvottelee jälleen rajapäätöksistä – Ohisalo suosittelee edelleen kotimaan matkailua

Sanne Katainen

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin mukaan rajojen avautuminen on tärkeää myös Finnairille.

Hallitus neuvottelee jälleen tänään kello 11 alkaen Säätytalolla rajapäätöksistä.

Viimeksi rajapäätöksistä linjattiin kaksi viikkoa sitten, jolloin matkailun sallimisen rajaksi linjattiin tautitilanne, jossa kohdemaassa olisi korkeintaan 8 tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi neuvotteluihin saapuessaan, että pelkästään tämän rajan lisäksi otettaisiin huomioon myös epidemiatilanteen suunta. Hänen mukaansa matkailu myös määritetyn tartuntalukurajan ylittäviin maihin voidaan sallia, jos tapausten määrä on selkeästi laskussa, tai tautipiikit liittyvät yksittäisiin tapauksiin.

Vastaavasti maat, jotka alittavat tuon rajan voitaisiin jättää ulos suositeltujen matkailumaiden listalta, jos tautitilanne näyttää niissä kiihtyvän.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan keskusteluja käydään myös kolmansista "vihreän listan maista", eli Schengen-alueen ulkopuolisista maista, joiden hyvä tautitilanne mahdollistaisi niihin matkailun. Ohisalo kehotti kuitenkin edelleen matkailemaan kotimaassa, ja aikoi tehdä niin itsekin.

"Totta kai suosittelen kotimaanmatkailua ihan jo senkin takia että meillä on hieno maa josta löytyy todella paljon hienoja matkailukohteita", Ohisalo sanoi.

Vihreän listan maihin, joista matkailu Schengen-alueelle ja Suomeen voitaisiin sallia, olisi esimerkiksi Japani, kertoi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.). Hän muistutti myös, ettei tautitilanne maailman mittakaavassa osoita hiljentymisen merkkejä, ja että Suomi kuuluu Euroopan tasolla tiukimpiin maihin matkailun sallimisessa.

Haavisto sanoi pitäneensä tiivistä yhteyttä Thaimaan ulkoministerin kanssa mahdollisuudesta saada thaimaalaista kausityövoimaa marjan poimintaan Suomeen, ja että päätös työntekijöiden päästämisestä matkaan Thaimaan puolelta tullaan tekemään näinä päivinä.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) korosti rajojen avautumisen merkitystä suomalaiselle vientiteollisuudelle ja niin ikään Finnairille.

"Tämä on tilanne jossa maailmanmarkkinoita jaetaan uudelleen ja Finnairin kilpailijat Euroopassa ja kansainvälisesti ovat myös liikkeellä. Totta kai meille on tärkeää olla etulinjassa esimerkiksi Japanin ja Korean markkinoille, jotka ovat Finnairille todella tärkeät nyt ja tulevaisuudessa", Skinnari arvioi.

"Matkailu on Suomen kasvavin toimiala, jolla on yli 150 000 työpaikkaa. Kuten matkailuministeri Lintilä on sanonut, niin me voisimme olla vielä enemmän ja kasvaa. Itse uskon Suomeen jatkossa yhtenä maailman turvallisimmista maista."