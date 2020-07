Pääministeri Marin: EU-maat ovat vielä kaukana toisistaan – on mahdollista, että sopua ei synny vielä tänä viikonloppuna

Marinin mukaan on tärkeää, että kokonaisuus on tarkkarajainen, jotta Suomen vastuut ovat selvillä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) Pikkuparlamentissa Helsingissä tänään. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU:n jäsenmaat ovat vielä kaukana toisistaan ennen viikonlopun neuvotteluita elpymispaketista ja monivuotisesta budjetista. Marinin mukaan on mahdollista, että sopua ei synny vielä tänä viikonloppuna.

EU-maiden johtajat neuvottelevat huomenna ja lauantaina Brysselissä isosta kokonaisuudesta, johon kuuluvat 750 miljardin euron elpymispaketti ja tulevan seitsemän vuoden budjetti, joka olisi viimeisimmän ehdotuksen mukaan 1 074 miljardia euroa.

Suomen tavoitteena on, että elpymisrahasto pienenee ja että suunniteltua isompi osuus jaettaisiin jäsenmaille lainoina. Marinin mukaan on tärkeää, että kokonaisuus on tarkkarajainen, jotta Suomen vastuut ovat selvillä.