Lähiruoka, peruspalvelut, EU-kriittisyys ja turvallisuus – näillä teemoilla keskusta nousee, kansanedustaja Mikko Savola lupaa

Sari Gustafsson

Mikko Savolan mukaan keskustan kenttäväki ei ole välttämättä pysynyt menossa mukana, kun Juha Sipilän porvarillinen hallitus vaihtui vasemmistovetoiseen hallituspohjaan.

Keskustan ähtäriläinen kansanedustaja ja maatalousyrittäjä Mikko Savola uskoo puolueensa nousuun, kun talous saadaan jaloilleen ja ihmisillä on töitä. Hänen mukaansa samat teemat purevat sekä kaupungissa että maaseudulla.

Etelä-Pohjanmaan keskustapiirin puheenjohtaja listaa ydinkysymyksiksi lähiruuan puolustamisen, kotimaisen energiantuotannon ja hyvin järjestetyt peruspalvelut.

"Ei kaupungeissa olla patamustia porvareita eikä sosialisteja, vaan suurin osa ihmisistä on keskitien kulkijoita", Savola sanoo.

Hän haluaa keskustan profiloituvan myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomen on oltava hyvissä väleissä joka ilmansuuntaan, ja viimeisenä lukkona toimii vahvassa kunnossa olevat Puolustusvoimat.

Etelä-Pohjanmaalla yli 60 prosenttia äänesti EU:hun liittymistä vastaan kansanäänestyksessä lokakuussa 1994. Mikko Savola oli silloin ylä-astetta käyvä nuori poika, mutta hän muistaa hyvin maakunnan tunnot.

Savolan mielestä EU on tuonut paljon hyvää kauppaan, talouteen ja turvallisuuspolitiikkaan. Liittovaltiota hän ei kuitenkaan kannata.

"EU:sta ei tarvitse ottaa kaikkea sukkana vastaan. Kriittinenkin voi ja saa olla Euroopan Unionin kohtaan. Esimerkeiksi voi ottaa metsäpolitiikan ja ase-direktiivin."

Aluepolitiikkaa on muuttanut Savolan mukaan muotoansa, koska palvelut siirtyvät kiihtyvällä tahdilla verkkoon. Hänestä keskustan ei kannata hirttäytyä puolustamaan fyysisiä valtionkonttoreita.

"Se on nykyajan aluepolitiikkaa, että yritykset voivat kehittyä alueesta ja paikasta riippumatta. Tällöin infran on oltava kunnossa, koulutuspaikkoja on ympäri Suomea ja jokaisessa kolkassa on terveydenhuoltopalvelut."

Savola asuu Ähtärissä, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnan itälaidalla. Tunnin automatka Seinäjoelle mahdollistaa kuitenkin työssäkäynnin maakuntakeskuksessa.

Kansanedustaja muistuttaa, että todella moni paluumuuttaja haluaisi asua maaseudulla, kunhan vain perheen molemmille puolisoille löytyisi töitä.

"Elämisen edellytykset on taattava myös seutukunnissa. Haapamäen radalla junien on kuljettava jatkossakin niin, että työmatkaliikenne onnistuu julkisilla kulkuneuvoilla. Kaikkialla Suomessa ei ole junarataa, joten polttoaineen hinta on pidettävä aisoissa."

Viime hallituskaudella keskustaa syytettiin liian oikeistolaisesta politiikasta ja nyt keikaus toiseen laitaan oli aika iso.

"Olemme pystyneet vääntämään hyvin aluepolitiikkaan, maatalouteen ja yrittäjyyteen liittyviä asioita nykyisessäkin hallituksessa. Tässä pohjassa isot työllisyysratkaisut ovat vielä edessä syksyllä, ja silloin tarvitsemme rohkeita linjanvetoja."

Kahden perinteisen suuren puolueen sdp:n ja kokoomuksen kanssa keskustan yhteistyö sujuu hyvin työllisyys- ja turvallisuuspolitiikassa. Sen sijaan vihreillä ja vasemmistoliitolla ideologia menee usein Suomen työllisyyden ja huoltovarmuuden edelle, Savola harmittelee.

Tunteikkaassa ilmastokeskustelussa keskusta korostaa realistisia ratkaisuja.

"Suomi on ollut aina edelläkävijä puhtaassa ruuantuotannossa, eläinten hyvinvoinnissa ja metsien hoidossa. Tarvitsemme myös puuta metsäteollisuudelle, jotta työpaikat säilyvät tässä maassa ja energiapolitiikka toimii", Savola korostaa.

Mikko Savola toivoo, että keskustan syyskuun puoluekokouksessa käydään reipas ja puhdistava linjakeskustelu. Sen jälkeen on hyvä lähteä yhdessä eteenpäin.

"Tämän kansanliikkeen vahvuus on siinä, että keskustassa on aina siedetty eri tavalla ajattelevia. Aikanaan puolueessa oli K- ja V-linjaa ja nyt konservatiiveja ja liberaaleja."