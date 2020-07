Uusi laki antaa Turkin hallitukselle lisää valtaa sosiaalisessa mediassa – herättää huolta sananvapaudesta

LEHTIKUVA / AFP

Turkin parlamentti hyväksyi lain, joka antaa hallitukselle lisää valtaa sosiaalisen median sääntelyyn.

Turkin parlamentti hyväksyi keskiviikkona kiistellyn lain, joka antaa hallitukselle lisää valtaa sosiaalisessa mediassa, kertoo valtiollinen uutistoimisto Anadolu.

Uuden lain mukaan sosiaalisen median jättiyhtiöiden, kuten Facebookin ja Twitterin, on taattava paikallinen edustus Turkissa ja suostuttava tuomioistuinten määräyksiin poistaa tiettyä sisältöä. Laki edellyttää myös, että turkkilaisten käyttäjien tiedot täytyy säilyttää Turkissa.

Jos yhtiöt eivät noudata lakia, niitä uhkaavat ankarat sakot ja kaistanleveyden rajoittaminen, mikä tekisi palvelusta käytännössä käyttökelvottoman.

Laki koskee yhteisöpalveluja, joilla on päivittäin yli miljoona vierailua. Laki perustuu hallitsevan AKP-puolueen ja sen nationalistisen hallituskumppanin MHP:n esitykseen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vannoi tiukentavansa valtion valvontaa sosiaalisessa mediassa aiemmin heinäkuussa sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Berat Albayrakia ja tämän vaimoa, presidentin tytärtä Esraa väitetysti loukattiin Twitterissä pariskunnan lapsen syntymän jälkeen.

Oppositio ja ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan uuden lain vaikutuksista sananvapauteen. Lisääntynyt valvonta sosiaalisessa mediassa rajoittaa arvostelijoiden mukaan myös riippumattoman tai kriittisen tiedon saatavuutta maassa, jossa uutismedia on hallitusmielisten liikemiesten käsissä tai valtion kontrolloimaa.

"Yhteisöpalveluista on tullut yksi harvoista vapaan ja todellisen ilmaisun paikoista Turkissa2, kommentoi istanbulilaisen Bilgin yliopiston professori ja kyberoikeuksien asiantuntija Yaman Akdeniz uutistoimisto AFP:lle.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch ilmaisi huolensa siitä, että laki antaa hallituksen mielivaltaisesti poistattaa sisältöä ja ottaa tähtäimeensä yksittäisiä käyttäjiä.

Erdoganin edustaja Ibrahim Kalin torjui puheet sananvapauden uhasta.

"Mikä on rikos oikeassa maailmassa, on myös rikos kybermaailmassa. Kritiikille on oltava raja", Kalin sanoi tiistaina CNN-Turkin tv-haastattelussa.

Twitterin tuoreimman läpinäkyvyysraportin mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä puolikkaalla Turkki vaati sisältöjen poistamista maailman valtioista kaikkein eniten, yli 6 000 kertaa.