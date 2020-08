Video: Näin hoidetaan loukkaantuneen siilin jalka ja monta keinoa, joilla voit auttaa siiliä – "Älä hanki robottiruohonleikkuria"

Siili on villieläin, joka kärsii ihmisten piittaamattomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Koposen vinkeillä voit auttaa siilejä selviytymään.

Jaana Kankaanpää

Kaikeksi onneksi siilin jalka on jo lähtenyt parantumaan hyvin.

Kun siili tuli Annulii Koposen hoidettavaksi, sen jalka näytti todella pahalta. Rikkoutuneen ihon alta näkyivät jalan jänteet. Onneksi jalka ei ollut kuitenkaan pahemmin tulehtunut, eivätkä kärpäset olleet ehtineet vielä munia siihen.

Jalan on todennäköisesti rikkonut ihminen trimmerillä tai jollain muulla leikkurilla. Toinen mahdollisuus on se, että siili on ryöminyt jonkin maassa lojuneen terävän esineen yli, ja loukannut jalan siihen.

Koponen levittää jalkaan voidetta, joka nopeuttaa haavan paranemista. Kun siili on taas täydessä iskussa, Koponen palauttaa sen löytöpaikalle. Siili ei ole lemmikki vaan villieläin, ja niiden siirtäminen vaikkapa omaan pihaan on paitsi laitonta, myös potentiaalisesti vaarallista siilikannalle.

Siilikannat elävät erillään toisista, ja siirtämällä siiliä voi pahimmillaan levittää kantaan jonkin taudin toisesta kannasta.

Siilien, kuten kaikkien muidenkin villieläinten hoitaminen vaatii ammattitaitoa. Kummallisesti käyttäytyvän tai loukkaantuneen siilin voi kuitenkin kuka tahansa ottaa kiinni, ja kysyä sen jälkeen apua ammattilaiselta.

Vinkit siilien avuksi