Vihreiden puoluekokous syyskuussa etänä — Puoluehallituksen jäsenet arvioivat hallitusyhteistyön nousevan keskusteluun

Vihreiden puoluekokous on syyskuussa ja hallitusyhteistyöstä odotetaan keskustelua.

Vessi Hämäläinen, Jaana Kankaanpää, Reima Kuukka

Fatim Diarra (vas.), Sameli Sivonen ja Jaakko Mustakallio tukevat vihreiden istuvaa puheenjohtaja Maria Ohisaloa.

Vihreiden puoluekokous järjestetään syyskuun puolen välin jälkeen etäkokouksena.

Tänä vuonna kokouksessa ei ole lainkaan henkilövaaleja, vaan suurin yksittäin poliittinen linjanveto on periaateohjelman hyväksyminen ja siitä käytävät keskustelut.

MT tavoitti osan puoluehallituksen jäsenistä ja kysyi, millä mielin he ovat lähdössä kokoukseen ja minkä aiheiden ympärillä kokouksessa pyöritään.

Heti kävi selväksi, että vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalolla on vankka tuki takanaan.

MT:n tavoittamat johtohenkilöt arvioivat, että keskusteluun nousee hallitusyhteistyö.

Puolueen varapuheenjohtajan Jaakko Mustakallion mukaan vihreät haluavat olla hallituksessa, mikäli ilmastotavoitteet otetaan vakavasti.

"Haluamme olla hallituksessa, mutta kyllä meidän täytyy punnita samalla, että toteutuuko hallitusohjelman henki ilmastotavoitteissa. Jos näyttää siltä, että niitä toimia ei tehdä, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, niin kyllä se on meillä pohdinnan paikka", Mustakallio tuumii hallitusyhteistyöstä.

Puoluehallituksen jäsen Markus Drake on samoilla linjoilla Mustakallion kanssa.

"Mikään aihe ei ole keskustelun ulkopuolella. Hallitusyhteistyöstä on hyvä käydä keskustelua. On selvä, että ilmastotoimissa on kova kiire, ei siitä päästä mihinkään", Drake korostaa.

Eräs puoluehallituksen jäsen nosti esille, että hallitusyhteistyöstä käydään keskustelua puoluekokouksessa.

Puolueen varapuheenjohtaja helsinkiläinen Fatim Diarra odottaa puoluekokousta iloisin mielin, vaikka etänä kyseinen kokous järjestetäänkin. Hänen mukaansa vihreät ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan.

"Vihreille ilmastopolitiikka on erittäin tärkeää. Kyllä me varmasti puhumme puoluekokouksessa, että ovatko hallituksen ilmastotoimet riittävät. Olemme sitoutuneet hallitusohjelmaan, mutta ilmastotoimien kiireellisyydestä on erittäin hyvä puhua."

Hannu Tuomisen mukaan puoluekokouksessa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta.

"Poliittinen keskustelu tarjoaa jäsenille mahdollisuuden keskustella avoimesti myös ajankohtaisista teemoista, mukaan luettuna hallitustyöskentely ja siinä esiin nousseet ongelmat", kommentoi Tuominen.

Puoluehallituksen jäsen Sameli Sivonen kertoo tukevansa puheenjohtaja Ohisaloa ja odottavansa periaatteellista keskustelua puoluekokoukselta.