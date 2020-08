Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä hyllytetty Ano Turtiainen ilmoittautuu puheenjohtajistokisaan – "Päätöksenteossa on asetelma isot kaupungit vastaan maaseutu"

Matti Matikainen

Kansanedustaja Ano Turtiainen näkee ensi talven taloustilanteen synkkänä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä toistaiseksi erotettu kansanedustaja Ano Turtiainen ilmoittautuu kisaan paikasta puolueen puheenjohtajistossa.

Ilmoitus voi olla piikki nykypuheenjohtaja Jussi Halla-ahon lihassa.

Turtiainen pantiin jäähylle eduskuntaryhmästä toistaiseksi Twitter-kohun seurauksena kesäkuussa. Turtiaisen twiitti yhdysvaltalaisen George Floydin kuolemasta oli liikaa perussuomalaisille.

Floyd kuoli poliisin väkivallan seurauksena.

Turtiainen ei ole tyytyväinen perussuomalaisten yhtenäisyyteen, sillä puolue ei puolustanut hänen pyrkimystään sananvapauteen.

Puoluekokous on noin vuoden päästä.

Turtiainen kertoi yhden hengen eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Rantasalmella linjauksistaan syksyn politiikkaan.

Lähitulevaisuuden näkymä on lohduton. Turtiainen ennakoi konkurssiaaltoa.

"Ensi talvi on kylmää kyytiä. Edessä on lomautuksia, irtisanomisia ja työpaikkojen menetyksiä. Viisas hallitus hätäjarruttaisi julkisen menojen kasvua. Verojen korottaminen tällaisessa tilanteessa on myrkyn kylvöä."

Turtiainen haluaa puolueensa johtoon lisää maaseutuosaamista. Hän puhuu maaseudusta lähes runollisesti:

"Maaseudun äänillä eduskuntaan valittu periksiantamaton henkilö laulaa maalaisten ja maaseudun lauluja, ja sitä kautta laulu piirtyisi myös puolueen nuotteihin."

Turtiaisen mielestä valtakunnan päätöksenteossa on tällä hetkellä asetelma pääkaupunkiseutu ja isot kaupungit vastaan maaseutu.

"Jos perkaamme mitä tahansa päätöksenteon järjenvastaisuutta, löytyy sieltä aina linkki kaupunkilaisuuteen. Kaupunkilaisuudesta esimerkiksi puuttuu pyrkimys omavaraisuuteen."

Turtiainen asuu Juvalla.

