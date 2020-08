Orpo moittii Marinin hallituksen koronatoimia sekaviksi ja vaatii työllisyystoimia – "Eläkeputki on poistettava ja paikallista sopimista lisättävä"

Petteri Kivimäki

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa kovasanaisesti Jyväskylässä tänään tiistaina.

"Suomessa on ennätysmäärä lomautettuja ja työnsä menettäneitä ihmisiä. Talous on tänä vuonna romahtanut. Onkin täysin käsittämätöntä, että pääministeri Marin ilmoitti, ettei hallituksen syksyn budjettiriihessä ole tulossa lainkaan työllisyystoimia", Orpo sanoo.

Kokoomusjohtajan mielestä työllisyystoimia tarvitaan välittömästi.

Valtiovarainministeriön väläyttämät keinot työllisyyden parantamiseksi olisivat Orpon mukaan hyvä lähtökohta tähän.

"Eläkeputki on poistettava ja ansiosidonnaista täytyy uudistaa kannustavampaan suuntaan. Paikallista sopimista tarvitaan lisää ja on myös huolehdittava siitä, ettei ansiotuloverotus kiristy. Solidaarisuusveron kaltaiset työn kannustavuutta heikentävät mallit on poistettava", Orpo toteaa.

Petteri Orpo kertoo olevansa myös huolissaan Suomen viennin tulevaisuudennäkymistä.

"Talouskehitys Euroopassa ja maailmalla heikkenee. Tämä on haastava tilanne kaltaisellemme viennin varassa olevalle kansantaloudelle."

Orpon mielestä hallituksen reagointi Suomessa orastavaan koronavirusepidemian kakkosaaltoon on ollut tähän mennessä sekavaa.

"Matkustaminen Suomeen on saatava kuriin niistä maista, joissa epidemiatilanne on paha. Tarvitaan selkeä ohjeistus ja viranomaisten toimiva vastuunjako asiassa. Nythän tilanne on hyvin sekava", Orpo kritisoi.

"Suomen rajat vuotavat. Tilanne on pakko saada hallintaan."

MT ei saanut Orpolta tänään tiistaina selkeää vastausta siihen, tukeeko kokoomus EU:ssa päätettyjä, osin lahja- ja osittain velkaluonteisia miljarditukia koronavirusepidemian koettelemille taloudellisesti heikommille jäsenmaille.

"On tärkeää, että EU:ssa löydettiin sopu ja yhteinen näkemys asiassa. Meillä kokoomuksessa perehdytään nyt tukipaketin kokonaisuuteen ja käydään asiasta kriittinen keskustelu, jonka jälkeen muodostamme kantamme tukipaketista."

Orpo esitteli poliittisia näkemyksiään puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Jyväskylässä.