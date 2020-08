Entinen keskustavaikuttaja kritisoi puheenjohtajavaalin ehdokkaita: Johtajan elkeitä olisi mielellään nähnyt jo tenteissä

Heikki Saukkomaa

Selkeässä johtoasemassa puheenjohtajavaalissa ovat Kulmuni ja Saarikko.

Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden paneeleiden perusteella on ollut vaikeaa tehdä eroa eri kandidaattien välillä. Tenttejä on tähän mennessä kuvailtu julkisuudessa mukavaksi jutusteluksi.

"Keskustelu on ollut sellaista pintasivelyä, sanoo myös keskustan entinen puoluesihteeri", valtiotieteiden tohtori Pekka Perttula STT:lle.

Perttulan mukaan keskustelut ovat jääneet henkilövertailuksi, eikä sisältökeskusteluun asti ole päästy.

"Kun puolueen kannatus on pienentynyt, kukaan ei halua olla se, joka hajottaa puoluetta, vaan haetaan yhdistäviä asioita."

Puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa ensi viikonloppuna. Hallituspuolueen keulassa jatkoa hakee kansanedustaja Katri Kulmuni. Hänet ovat haastaneet tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen ja päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen.

Joitain painotuksia nousee esille Perttulan mukaan ehdokkaiden taustojen vuoksi.

Varsinaisesti suuria linjaeroja on vaikea löytää vaalikampanjaa varten kirjoitettuja poliittisia ohjelmia tutkailemalla. Saarikko ja Kulmuni ovat julkaisseet monikymmensivuiset pamfletit, Honkonen on laatinut kymmenkohtaisen ohjelman.

Varsinais-Suomesta tuleva Saarikko painottaa sosiaalikysymyksiä. Keskusta – siellä sykkii elämä -ohjelmassaan hän nostaa keskiöön muun muassa, että "keskustan on palattava perusturvapuolueeksi" ja että "haluan, että keskusta on perheiden paras puolestapuhuja, huolien ja toiveiden kuuntelija".

Kulmunilla näkyy kesäkuussa päättynyt valtiovarainministeripesti ja sen vuoksi talouspoliittinen ajattelu sekä Lapista kotoisin olevana erityisen vahva aluepolitiikan painotus.

"Jos minut jostakin Suomessa tunnetaan, niin varmaankin parhaiten kepulaisena aluepoliitikkona, joidenkin mukaan 'armottomana' aluepoliitikkona", hän kirjoittaa pamfletissaan Yhteinen keskusta.

Torstaina hän julkaisi vielä erillisen investointiohjelman, jossa hän piti tärkeänä muun muassa avaruuteen investoimista perustamalla oma avaruushallinto.

"Sisunautit ja Suomesta laukaistut miehitetyt avaruuslennot tullaan vielä näkemään."

Keskisuomalaisen Honkosen ohjelmassa korostuu muun muassa taloudellinen toimeliaisuus ja yrittäjyyden tukeminen.

"Yritystoiminnan sääntelyä on purettava. Omistamisen suojasta on pidettävä kiinni, koska se on taloudellisen toimeliaisuuden ja tuottavuuden kasvun elinehto, sanotaan ohjelmassa Vaurauden puitteet – Suomen tie hyvinvointiin."

Hän on myös viime päivinä nostanut voimakkaasti esille tarvetta luopua yleissitovuudesta työmarkkinoilla.

Perttulan mukaan tilanne on puolueen kannalta myönteinen.

"Kannatuslukemat molemmilla kärkiehdokkailla ovat niin vahvoja, että kumpikaan ei tavallaan häviä. Tasaisuus luo myös painetta voittajalle ottaa häviäjän näkemykset huomioon."

Oli keskustan puheenjohtaja puoluekokouksen jälkeen kuka hyvänsä, edessä on paljon työtä, jotta puolueen kannatus nousisi kymmenen prosentin tuntumasta.

"Puheenjohtajan pitää ottaa homma selkeästi johtoonsa. Se voi tarkoittaa aika koviakin ratkaisuja. Pitää arvioida ministereistä lähtien porukkaa", Perttula sanoo.

Näitä johtajan elkeitä hän olisi mielellään nähnyt jo paneeleissa, eli kunnon yritystä haastaa muut puolueet.

Perttula ei itse äänestä puoluekokouksessa eikä ole asettunut tukemaan ketään puheenjohtajakandidaateista.