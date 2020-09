61 prosenttia suomalaisista uskoo hallituksen pysyvän pystyssä vaalikauden loppuun – keskustalaisista vain runsas puolet

Jukka Pasonen

61 prosenttia suomalaisista uskoo, että nykyinen hallitus jatkaa vaalikauden loppuun. Runsas neljännes arvioi hallituksen kaatuvan ennen vuotta 2023, selviää Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agri Oy:ssä teettämästä mielipidetiedustelusta.

SDP:n kannattajista 90 prosenttia uskoo hallitukseen ja lähes yhtä suuri osuus vihreistä ja vasemmistoliitosta. RKP:stä jatkoon uskoo yli kaksi kolmannesta.

Perussuomalaiset ovat kriittisimpiä, puoluetta äänestävistä yli 70 prosenttia arvioi hallituksen kaatuvan ennen neljän vuoden vaalikauden loppumista.

Kokoomusta äänestävistä vastaajista lähes puolet uskoo hallituksen kaatuvan, jatkamiseen uskoo alle 40 prosenttia.

Hallituspuolueista keskustalaiset ovat epäilevimpiä sen suhteen, pysyykö SDP-johtoinen maan hallitus pystyssä vaalikauden loppuun saakka. Hieman yli puolet keskustaa äänestävistä uskoo hallituksen pysyvän pystyssä ja runsas kolmannes arvioi hallituksen kaatuvan ennen vuotta 2023.

Miehistä kolmannes arvioi hallituksen menevän nurin ennen täyttä ikää. Naisista niin uskoo alle viidennes.

Vanhat vastaajat uskovat hallituksen kaatuvan todennäköisemmin kuin nuoret.

Pääkaupunkiseudulla asuvista hallituksen kaatumiseen uskoo alle neljäsosa, maaseutumaisissa kunnissa yli kolmasosa. Suurituloiset uskovat hallituksen kaatuvan yleisemmin kuin pienituloiset.

Kyselyn teki Maaseudun Tulevaisuuden toimeksiannosta Kantar TNS Agri Oy nettikyselynä 28.8.–1.9.2020. Kyselyyn vastasi 1 120 henkilöä.

Tiedustelun virhemarginaali on plus miinus kolme prosenttiyksikköä kaikkia vastaajia koskien. Kun vastaajia on pienempi ryhmä, esimerkiksi yhden puolueen kannattajat, virheprosentti on selvästi isompi.

Jukka Pasonen