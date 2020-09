Kokoomuksen Mykkäseltä terveiset Ouluun: Ei enää yhtään Säätytalon kokousta ilman, että siellä tehdään päätöksiä työpaikoista

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kokoomuksen Mykkänen lähetti terveiset Ouluun.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kritisoi Porin puoluekokouksessa, että Sanna Marinin (sd.) ja Antti Rinteen (sd.) johtamat hallitukset eivät ole saaneet aikaan esityksiä, joilla Suomi kääntyy kasvuun, eikä tilanne johdu vain koronasta.

Mykkänen lähetti keskustan puoluekokouksessa Oulussa valittavalle puheenjohtajalle terveisiä.

"Lähetetään se viesti nyt erityisesti Ouluun, jossa keskusta pitää puoluekokouksen pääpaikkaa. Ei enää yhtään Säätytalon kokousta ilman, että siellä tehdään päätöksiä Suomen työpaikoista. Hyvä keskustan puheenjohtaja, ei enää yhtään kokousta, jossa vain asetetaan tavoitteita, Mykkänen sanoi antaessaan selontekoa kokoomuksen eduskuntaryhmän toiminnasta.

Hänen mukaansa eduskuntaan tarvitaan nyt esityksiä, päätöksiä ja lakeja, joilla Suomi kääntyy, eikä niitä ole vielä saatu.

Mykkänen kritisoi, että silloinen pääministeri Antti Rinne toi ennen koronakriisiä vuonna 2019 talousarvion, joka eduskunnan tietopalvelun mukaan vähensi työsuhteita.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoi, että koronan talousvaikutuksista on nähty vasta alkusoitto. Hän kuvaili, että kyseessä on suurin taloushaaste ja terveyshaaste, jonka Eurooppa on kokenut sitten toisen maailmansodan.

Kokoomuksen puoluekokous alkoi tänään Porissa. Puoluekokous järjestetään koronapandemian takia hajautetusti.

Viikonlopun aikana kokoomuksen puoluekokouksessa valitaan puolueelle puheenjohtaja. Nykyiselle puheenjohtajalle Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita.

Suurin jännitysnäytelmä nähtäneen sunnuntaina, kun kokoomukselle valitaan varapuheenjohtajat. Varapuheenjohtajan paikkaa havittelevat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki, Anna-Kaisa Ikonen ja Mari-Leena Talvitie. Paikkoja on tarjolla kolme.

Nykyinen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen jättäytyy sivuun tehtävästään.

Lisäksi sunnuntaina valitaan edustajat puoluevaltuustoon ja puoluevaltuuston puheenjohtaja.