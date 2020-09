Kokoomuksen Mykkäsen mukaan Vanhanen teki budjettiesityksessä kohtalokkaan virheen – "Jos käännettä ei tapahdu, keskustan on oman rehellisyytensä nimissä jätettävä hallitus"

Kai Mykkäsen mukaan hallituksella on nyt kaksi viikkoa aikaa tehdä talouden uralla käänne, sillä budjettiriihi on kahden viikon kuluttua.

Kokoomuksen Mykkänen lähetti terveiset Ouluun.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suomii kovin sanoin hallituspuolue keskustaa ja toivoo keskustalta ryhtiliikettä. Mykkäsen mukaan valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) teki kohtalokkaan virheen, kun budjettiesitys sisälsi hallitusohjelman mukaiset menolisäykset, mutta ei hallitusohjelmassa edellytettyjä työllisyyspäätöksiä.

"Hallitusohjelmassa lukee kuitenkin, että ei pysyviä menolisäyksiä ilman päätöksiä pysyvistä tuloista", Mykkänen sanoi toimittajille Porin puoluekokouksessa.

Mykkäsen mukaan hallituksella on nyt kaksi viikkoa aikaa tehdä talouden uralla käänne, sillä budjettiriihi on kahden viikon kuluttua.

Keskustalle valitaan tänä viikonloppuna puheenjohtaja puoluekokouksessa Oulussa. Mykkänen muistutti, että keskusta laittoi reunaehtoja hallitukseen lähtemiselle. Näitä olivat muun muassa työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja se, että velkaantuminen pysäytetään vuoteen 2023 mennessä. Mykkäsen mukaan keskusta on ehtojaan kovasti paaluttanut ja vakuuttanut kaikille, että he ovat hallituksessa siksi, että he huolehtivat, että menot eivät lähde hunningolle.

"Ovatko he siinä sanansa mittaisia vai eivät? Tähän mennessä päätöksiä ei ole tullut. Niitä ei tullut vuosi sitten, kun koronaa ei vielä ollutkaan. "

Mykkäsen mukaan nyt niitä täytyy tulla.

Kokoomus on toistuvasti kuvaillut Sanna Marinin (sd.) hallitusta vasemmistolaiseksi, vaikka hallituksessa on myös RKP ja keskusta. Mykkäsen mukaan tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että vaikka hallitusohjelma ei ole vasemmistolainen, eduskuntaan on tuotu vasemmistolaista politiikkaa.

"Ensimmäisessä budjettiehdotuksessa yli miljardi lisää velkaa, ei yhtään rakenteellista työllisyysuudistusta. Se on vasemmistolaista politiikkaa, se on vastakohta sille, mitä keskusta ja rkp hallitusneuvotteluissa sanoivat."

Mykkänen näkee, että jos käännettä ei tapahdu, keskustan pitää oman rehellisyytensä nimissä jättää hallitus.

"Eihän se voi olla niin, että kuukaudesta toiseen keskusta paaluttaa eri tavalla kuin hallitus tuloksia tuottaa."

Mykkäsen mukaan demareiden ja vasemmistoliiton politiikka on yliedustettuna eduskunnan päätöksissä, sillä keskusta sen sallii.

"Nykytilanne on mahdollinen siksi, että keskusta sen mahdollistaa. Ennen kaikkea siinä on se pähkinä purtavaksi keskustan uudelle puheenjohtajalle", Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen puoluekokous alkoi tänään Porissa. Puoluekokous järjestetään koronapandemian takia hajautetusti.

Viikonlopun aikana kokoomuksen puoluekokouksessa valitaan puolueelle puheenjohtaja. Nykyiselle puheenjohtajalle Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita.

Suurin jännitysnäytelmä nähtäneen sunnuntaina, kun kokoomukselle valitaan varapuheenjohtajat. Varapuheenjohtajan paikkaa havittelevat kansanedustajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki, Anna-Kaisa Ikonen ja Mari-Leena Talvitie. Paikkoja on tarjolla kolme.

Nykyinen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen jättäytyy sivuun tehtävästään.

Lisäksi sunnuntaina valitaan edustajat puoluevaltuustoon ja puoluevaltuuston puheenjohtaja.