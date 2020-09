Petteri Orpo taputettiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana – vaatii laajoja uudistuksia verotukseen ja elinkeinopolitiikkaan sekä puhuu kasvukeskusten puolesta

Juha Sinisalo

Kansanedustaja Petteri Orpo sai jatkokauden kokoomuksen johdossa.

Torvisoittokunnin säestetty Siniristilippumme kajahti ilmoille, kun kokoomuksen puoluekokous avattiin virallisesti tänään lauantaina Porissa Isomäki-Areenalla.

Neljä vuotta kokoomuksen puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Petteri Orpo sai jatkokauden puoluekokouksen yksimielisellä päätöksellä.

"Minua on aina puhutellut kokoomuksessa usko ihmisten vapauteen. Vapaus, vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo sekä avoin, mukaan ottava isänmaallisuus on yhteiskunnan menestysresepti", Orpo lausui valintansa jälkeen.

"Olemme isänmaallisia ja ylpeitä Suomesta, mutta me emme ole nationalisteja. Me olemme vaihtoehto vasemmistohallitukselle ja kaikelle populismille", Orpo tähdentää.

Orpon johtama oikeistopuolue joutui viime vuonna pitkästä aikaa oppositioon 12-vuotisen hallitustaipaleen jälkeen.

"Talouspoliittiset näkemyksemme eivät menneet yksiin SDP:n kanssa ja menimme omasta päätöksestämme oppositioon", Orpo sanoi.

Orpo syyttää Sanna Marinin (sd.) hallitusta maan asioiden vastuuttomasta hoitamisesta.

"Taloudellisesti kestävää hyvinvointia ei ole ilman vastuullista talouspolitiikkaa. Ei vain ole. Seireenien lauluja seuraavien kohtalo on karu", Orpo maalailee.

"Tämän vuosikymmenen kohtalonkysymys on, pystyvätkö työikään tulossa olevat sofiat ja matiakset luottamaan siihen, että tässä maassa voi rakentaa itselleen hyvän ja taloudellisesti turvatun elämän", Orpo toteaa.

Kokoomuksen tämän vuosikymmenen tavoitteena on kestävä talous, joka kulkee käsi kädessä markkinatalouden kanssa.

"Se on ainoa tie hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamiseen. Jotta talouden taivaanranta olisi sees, meillä pitää olla rohkeutta tehdä laajoja uudistuksia niin verotuksessa, elinkeinopolitiikassa kuin työelämässä. Ja näitä me nostamme esiin tavoiteohjelmassamme."

Kokoomuksen työlistalla on muun muassa uudistuksia, joilla pyritään tekemään työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa.

Orpo esitteli myös kokoomuksen niin sanottua K6-ohjelmaa, joka rakentuu kuuden keskeisen ajankohtaisen kysymyksen ympärille.

"Korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälistyminen ja kaupungistuminen ovat 2020-luvun kohtalonkysymyksiä. Se, miten hyvin pystymme niihin vastaamaan, määrittelee menestystämme myös yhtä vuosikymmentä pidemmälle."

Orpon mukaan kokoomus ajaa kasvukeskuspolitiikkaa, jossa suurten kaupunkien kasvua tuetaan.

"Kaupunkien imu on kova Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kaupungistuminen on megatrendi. Tunnustamme ja tunnistamme kyllä, että kolikolla on se toinenkin puoli."

Osa harvaanasutuista alueista on kokoomuksen mielestä katoavien palveluiden, arvonsa menettäneiden talojen ja tyhjenevien kylien Suomea.

"Meidän tavoitteemme on elinvoimaisten ja kasvavien kaupunkien Suomi, jossa myös niitä ympäröivät alueet kukoistavat."

Kokoomus haluaa ajaa turpeen polton alas vuoteen 2032 mennessä.

Orpo myös väläyttää pienydinvoimaloiden rakentamista.

"Tämä on sitä käytännön ilmastopolitiikkaa, terveisiä vaan vihreille", Orpo sanoo.

Kokoomuksen naisten liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén ilmaisi puheenvuorossaan huolensa maailmanlaajuisesta demokratiakehityksen takapakista.

"Käymme nyt uudelleen samoja keskusteluja ja taisteluita, joita edeltäjämme ovat käyneet ja voittaneet. Joudumme puolustamaan perusasioita, joita monet ehtivät pitää itsestäänselvyyksinä: tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja demokratiaa – niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa", Sirén sanoo.

Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja Matias Pajula peräänkuuluttaa kokoomukselta selkeitä omia vaihtoehtoja ja poliittisia linjauksia.

”Olemme oppositiossa. Meidän ei tarvitse oppositiossa pohtia muiden kantoja, tekemisiä. Meillä on puolueellemme aika harvinainen mahdollisuus pohtia puhtaasti sitä suuntaa, mihin kokoomus haluaa Suomea viedä ilman kompromisseja.”

Otsikkoa muokattu 5.9. klo 13:06