Kansalaisten terveisiä kokoomukselle: Puolustakaa pienyrittäjiä ja harjoittakaa vastuullista talouspolitiikkaa – hallitus saa risuja: "Jakaa täysin vastuuttomasti rahaa ja velkaantuu"

Juha Sinisalo

Helvi Walli on huolissaan Suomen velkaantumistahdista. Marinin hallituksen talouspolitiikka on hänen mielestään holtitonta.

Puheenjohtaja Petteri Orpo ja muut puolueen kärkihenkilöt vaihtoivat tapahtumassa ajatuksia kansalaisten kanssa.

"Välitin Orpolle äsken pienyrittäjän terveiset. Kentälle päin pitäisi näkyä nykyistä vahvemmin, että meidän pienyrittäjien asiaa ajetaan. Meitä kuitenkin on Suomessa 266 000", kuljetus- ja rakennusalan yrittäjä Juha Hernberg Ulvilasta kertoo.

"Pienyrittäjille suunnattu arvonlisäveron alennus oli kyllä oikean suuntainen, mutta riittämätön päätös."

Hernberg on ollut kokoomuksen kannattaja pitkään.

"Päivän pelastus oli, kun näin Elina Lepomäen. Hänen poliittisessa linjassaan minua miellyttää ihmisläheisyys", yrittäjä kertoo.

Ulvilalainen kertoo, että on huolissaan populismin noususta.

"Sellainen yksinkertaistava keskustelu harmittaa. Kokoomuskin joutuu tässä huutelussa helposti välimaastoon, kun äärinäkemykset korostuvat."

Helvi Walli Porin Noormarkusta on pitkäaikainen kokoomusaktiivi.

"Olen ollut tyytyväinen kokoomuksen oppositiopolitiikkaan. Se on ollut oikein siistiä ja rakentavaa."

Sanna Marinin (sd.) hallitus sen sijaan saa risuja.

"Hallitus jakaa täysin vastuuttomasti rahaa ja velkaantuu. Synnyin sodan jälkeen köyhään Suomeen, ja silloin ihmisille kelpasi jokainen työ. Nytkin Suomi pärjää vain, jos saadaan luotua lisää työtä", Walli painottaa.

"Talouspolitiikan on oltava vastuullista."

Oppositiopuolue perussuomalaisiin Walli suhtautuu kaksijakoiseksi.

"Perussuomalaisilla on kyllä oikein hyviäkin ajatuksia, mutta kuitenkin turhan kapeaa ajattelua. Sen puolueen perusongelma on liiallinen ulkomaalaisilla pelottelu. Suomi sai sodan jälkeen paljon apua muilta mailta ja nyt on meidän vuoromme auttaa heikompia maita."

Walli kertoo olevansa iloinen siitä, että kokoomuksen puoluekokous järjestetään tällä kertaa hänen kotiseudullaan Porissa.

"On arvokasta, että tällaisia tapahtumia järjestetään Suomen eri osissa. Kaiken ei pidä olla Helsingissä."

Porilainen eläkeläispariskunta Veli Erkkilä ja Anna-Liisa Erkkilä eivät ole minkään puolueen jäseniä.

"Pysähdyimme tähän torille ihan mielenkiinnosta kuuntelemaan, mitä näillä poliitikoilla on sanottavana. Osaavathan nämä puhua, mutta minä en vakuutu", Veli Erkkilä sanoo.

Hän kertoo uskovansa, että kaikki puolueet ajavat valtaan noustuaan samanlaista politiikkaa.

"Luottamus puolueisiin ei ole tällä hetkellä kovin korkealla. Yleensä tulee negatiivisia yllätyksiä sen jälkeen, kun joku poliitikko pääsee valtaan."

Anna-Liisa Erkkilä kertoo olevansa huolissaan työntekijöiden asiasta.

"Itsellä on hyvä tilanne, kun eläke tulee tilille kerran kuussa. Mutta olen huolissani työläisistä, jotka nyt ovat kovasti menettäneet töitään."