Orpo vaatii uudistuksia työmarkkinoille – "On luotava hallitusohjelma, joka takaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön yrityksille ja palauttaa luottamuksen Suomeen"

Juha Sinisalo

Petteri Orpo valittiin yksimielisesti jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana Porissa eilen lauantaina.

Kokoomuksen puheenjohtajana jatkon Porin puoluekokouksessa saanut kansanedustaja Petteri Orpo maalaili tänään sunnuntaina linjapuheessaan talouden synkkiä näkymiä.

"Olemme jo nyt ajautuneet globaaliin taantumaan, joka ei hellitä ennen kuin koronavirus on lyöty. Oikeastaan ei pitäisi edes puhua koronaviruksen lyömisestä, sillä me emme tiedä, kuinka pitkään tämä jatkuu."

Orpo nostaa huolestuttavasta talouskehityksestä esimerkiksi Lapin matkailusektorin tukalan tilanteen.

"Yksistään Lapin talouteen joka kahdeskymmenes euro tulee matkailusta. Ala työllistää sesonkina 8 000 ihmistä. Jos matkailu ei elvy talveen mennessä, puolet koko sektorista ja työpaikoista uhkaa kadota."

Myös yli puolet Suomen keskeisistä vientiyrityksistä sanoo vientinsä laskevan merkittävästi loppuvuoden aikana, kokoomuslainen muistuttaa.

"Pelkästään toissa viikolla kuulimme yt-neuvottelujen aloittamisesta Finnairilla, SSAB:lla, Metso Outotecillä, UPM:llä, Swissport Finlandilla, Lapland Hotelsillla ja lukuisissa muissa pienemmissä yrityksissä."

Orpo vaatii hallitukselta pikaisia toimenpiteitä suomalaisten työpaikkojen ja toimeentulon turvaamiseksi.

Kokoomusjohtajan mukaan talouden näkymät ovat erittäin haastavat, eikä taantumasta nousta ilman merkittäviä uudistuksia.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan suomalaisille työpaikoille on tiedossa kylmää kyytiä, sillä maan kilpailukyky ei ole kunnossa.

Hän latoi pöytään ohjelman, jolla kokoomus ryhtyisi vakauttamaan maan tilannetta.

"Aivan ensimmäisenä vakauttaisimme Suomen. On luotava hallitusohjelma, joka takaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön yrityksille ja palauttaa luottamuksen Suomeen. On poistettava epätietoisuus ja lakattava ajelehtimasta. Maata on ryhdyttävä taas johtamaan pitkäjänteisesti", Orpo sanoo.

Orpo kritisoi hallitusta myös ennätyksellisen mittavasta velkaantumisesta.

"Ymmärrän, että kun kriisi iskee, niin velkaa otetaan. Mutta ei velkaa loputtomasti voi ottaa, ja varsinkaan jos ei ole ajatustakaan, miten se maksetaan takaisin. Toiset puhuvat kauniisti lasten tulevaisuudesta, mutta samaan aikaan elävät täysillä heidän piikkiinsä, varastaen heiltä tulevaisuuden pohjan", Orpo syyttää.

Orpon mukaan kokoomus haluaa tehdä jo tänä syksynä suunnitelman velanoton pysäyttämiseksi.

"Velkaantumisen taittamisen ohella on sitouduttava siihen, että entisestään maailman huippuluokkaa oleva kokonaisveroaste ei nouse. Ei Suomi veroja korottamalla nouse. Päinvastoin", Orpo jatkaa.

Orpon mukaan Suomi voi nousta taantumasta vain työllä, osaamisella ja kannustavalla verotuksella.

"Meidän on puolustettava nykyisiä työpaikkoja ja luotava edellytyksiä uusille. Ilman päättäväisiä toimia meillä on vuoden loppuun mennessä työttömien armeija, yli puoli miljoonaa työtöntä. Siksi toteuttaisimme välittömästi esityksemme 120 000 uuden työpaikan luomiseksi", Orpo sanoo.

"Panostamalla osaamiseen, purkamalla sääntelyä, vapauttamalla ihmiset ja yritykset toimimaan, nousemme varmasti. Me emme halua lähteä valitsemaan tulevaisuuden voittajia, vaan lupaamme toteuttaa kestävän kasvun verouudistuksen sekä mittavat panostukset osaamiseen, joilla taataan hyvä kasvuympäristö uusille suomalaisille yrityksille."