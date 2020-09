Valtiovarainministeriön kansliapäällikön tehtävään nimitys vuoden loppuun asti – VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen valittu pestiin

Kansliapäällikön nimitys on ollut pitkään jäissä, ja odottaa lopullista ratkaisua.

Juha Majanen toimii Valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä vuoden loppuun asti. LEHTIKUVA / Kimmo Mäntylä

Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Juha Majanen on nimitetty valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi vuoden loppuun asti.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) nimitti Majasen tehtävään tänään.

Nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki siirtyy pois valtiovarainministeriön palveluksesta 30. syyskuuta.

Majasen nimitys on voimassa enintään siihen saakka, kunnes kansliapäällikön virka on täytetty viiden vuoden määräajaksi.

Edellisen valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk.) valinta kansliapäälliköksi on ollut valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Nimitys on kuitenkin jäissä siihen asti, että eduskunnan perustuslakivaliokunta saa valmiiksi kannanottonsa eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista.

Nerg oli viime hallituskaudella keskeisessä roolissa sote-uudistuksen valmistelussa, johon liittyvä tiedonsaanti on yksi perustuslakivaliokunnan selvityspäätöksessä mainituista asioista.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on erittäin vaikutusvaltainen. Kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies, jonka tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.