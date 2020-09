Marin elpymispaketista: EU:n elpymisväline on poikkeuksellinen ja toteutetaan vain kerran

Euroopan talousalueen elpyminen on pääministerin mukaan Suomelle kriittisen tärkeää.

Kari Salonen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) korosti eduskuntakeskustelussa järeän elpymisvälineen tarpeellisuutta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU-johtajien neuvottelema elpymispaketti on kertaluonteinen ja poikkeuksellinen. Eduskunnalle pääministerin ilmoituksen antanut Marin torjui näin arvioita siitä, että EU-maat olisivat luomassa pysyvämpää käytäntöä.

Eduskunta keskustelee iltapäivällä koronaelpymispaketista, josta saavutettiin poliittinen sopu jäsenmaiden kesken heinäkuussa. 750 miljardin talouden tukipaketti rahoitetaan komission ottamalla lainalla.

Marinin mukaan on selvää, että globaalissa kriisissä maat eivät pärjää yksin, vaan ratkaisuja on haettava yhdessä. Euroopan talousalueen elpyminen on hänen mukaansa Suomelle kriittisen tärkeää.

"Elpymisvälineen kaltaiset järeät toimet ovat tarpeen", Marin vakuutti kansanedustajille.

Odotettavissa on voimakasta debattia, sillä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat oppositiosta uhanneet yrittää kaataa paketin. Mielipiteiden räiskyntää rajoittaa tänäänkin se, että koronan takia kansanedustajia otetaan istuntosaliin vain alle puolet normaalimäärästä eli 74.

Marin kertasi Suomen saavutukset neuvotteluissa: Suomen maksuosuus pieneni neuvotteluiden aikana lähes kahdella miljardilla verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen, lainojen osuus paketissa kasvoi suhteessa suoriin avustuksiin ja jäsenmaiden vastuut on rajattu.

Paketti koostuu 390 miljardista avustuksia ja 360 miljardista lainoja. Rahaa ohjataan jäsenmaille budjettiohjelmien kautta. Näin varmistetaan Marinin mukaan rahan ehdollisuus ja niiden käyttöä voidaan valvoa.

Suomen maksuosuus avustusmuotoisesta tuesta on 6,6 miljardia euroa, ja maan odotetaan saavan noin 3,2 miljardia euroa.

Vielä ei ole selvää, mihin raha Suomessa konkreettisesti menee. Komissio odottaa jäsenmailta rahankäyttösuunnitelmia syksyn aikana.

Koronaelpymispaketin lisäksi eduskunnassa keskustellaan EU:n budjetista tulevalle seitsemälle vuodelle. EU-johtajat sopivat 1 100 miljardin budjettikehyksestä rinnan koronapaketin kanssa.