Neuvottelut matkailun avaamisesta jäivät yhä kesken – matkailua avataan, mutta käytännön kysymykset puhuttavat

Matkustaminen Suomeen on rajoituksetta sallittua tällä hetkellä Virosta, Latviasta, Liettuasta, Slovakiasta, Liechtensteinista, Italiasta, Unkarista ja Vatikaanista.

Matkailuyrittäjät ovat vaatineet selvyyttä talvikauden rajoituksiin mahdollisimman pian. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Neuvottelut matkailun rajoitusten purkamisesta jatkuvat yhä. Hallitus etsii tapaa, jolla se voisi avata ulkomaisille matkailijoille väylän tulla Suomeen riskeeraamatta monia muita maita parempaa koronatilannetta.

Valtioneuvoston kanslia kertoi iltapäivällä, että hallituksen neuvottelu keskeytettiin eduskunnan kyselytunnin ja EU-johtajien videokokouksen ajaksi. Jatkosta on tarkoitus kertoa myöhemmin.

Vielä aamulla eri lähteet olivat optimistisia siitä, että neuvotteluissa saataisiin valmista nopeastikin.

Matkailuyrittäjät ovat vaatineet selvyyttä talvikauden rajoituksiin mahdollisimman pian. Tällä hetkellä Suomi rajoittaa vapaa-ajan matkailua valtaosasta maita. Työn, kiinteistöomistuksen tai esimerkiksi seurustelusuhteen perusteella Suomeen pääsee vapaammin.

Keskustelua on käyty siitä, mihin turvallisen maan raja-arvo asetetaan. STT:n ja muiden medioiden saamien tietojen mukaan neuvotteluissa on ollut esillä ainakin raja-arvo 25. Tällä hetkellä Suomeen pääsee matkailemaan, jos lähtömaassa on ollut vain 8–10 koronatapausta 100 000:ta ihmistä kohden kahden viime viikon aikana.

Keskustelua on käyty myös testauksesta ja käytännössä siitä, miten testauskapasiteetti saadaan nostettua riittävän suureksi.

Jos matkustus Suomeen sallittaisiin maista, joissa on alle 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti viimeisten 14 päivän aikana, sallittujen maiden listalle päätyisivät Euroopan tartuntatautiviraston tämän päivän lukujen mukaan ainakin seuraavat Euroopan maat: Saksa, Ruotsi, Puola, Bulgaria, Norja, Slovakia,Liettua, Viro, Islanti, Kypros, Latvia ja Liechtenstein.

Matkustaminen Suomeen on Rajavartiolaitoksen mukaan rajoituksetta sallittua tällä hetkellä Virosta, Latviasta, Liettuasta, Slovakiasta, Liechtensteinista, Italiasta, Unkarista ja Vatikaanista. Italian ja Unkarin uusimpien lukujen mukaan edes raja-arvo 25 ei sallisi niistä rajoituksetta Suomeen matkustamista.

Suomen luku on tartuntatautiviraston mukaan tänään 7,8 tartuntaa viimeisen 14 päivän sisällä 100 000:ta asukasta kohti.

EU:ssa on valmisteilla yhteinen liikennevalomalli, jotta vapaa liikkuvuus saataisiin palautettua. Komission viime viikolla antama ehdotus jäsenmaiden suositukseksi höllentäisi selvästi Suomen linjaa.

Ihmisten pääsyä toiseen jäsenmaahan ei komission mukaan pitäisi estää. Punaisen tai halutessaan oranssin koodin maista tulevilta voisi vaatia ensisijassa testiä tai toissijaisesti karanteenia.

Punaisen koodin maassa olisi komission mukaan yli 50 tapausta 100 000:ta asukasta kohden ja oranssissa 25–50. Lisäksi huomioon otettaisiin positiivisten osuus tehdyissä testeissä ja se, kuinka hyvin tautitilanne maassa tunnetaan.

EU-maiden kirjavia käytäntöjä yhtenäistettäisiin siten, että maat toimittaisivat viikoittain tietonsa Euroopan tautienehkäisyvirastolle (ECDC), joka koostaisi yhtenäisen kartan.

Hallitus kaavailee myös lakimuutosta, jonka mukaan Suomeen ei pääsisi ilman negatiivista koronatestin tulosta. Lakiluonnos velvoittaisi kuljetuspalvelun tarjoajat, esimerkiksi lentoyhtiöt, tarkistamaan matkustajien todistukset ja matkustajat puolestaan esittämään todistus kuljetusyrittäjälle ennen liikennevälineeseen nousemista.

Testi tulisi olla otettuna enintään 72 tuntia ennen matkan alkua. Lausuntokierroksella maanantaihin asti olevassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että testivaatimus koskisi alueita, joissa covid-taudin ilmaantuvuus olisi "suurta". Tarkemman määrittelyn, eli käytännössä maaluettelon tekisi Liikenne- ja viestintävirasto THL:n esityksestä.

Velvollisuus ei koskisi matkustajia, jotka ovat Suomen kansalaisia eikä Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia tai turvapaikan hakijoita. Lakiluonnoksen mukaan testivaatimuksesta voitaisiin joustaa myös joidenkin työnsä takia matkustavien ammattiryhmien osalta. Tarkemmista rajauksista päättäisi valtioneuvosto asetuksella.

Vaatimus negatiivisesta testistä koskisi myös transit-matkustajia, joiden kauttakulkumaa olisi määritelty suuren ilmaantuvuuden maaksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyn aikana, ja se olisi voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on aiemmin arvioinut STT:lle, että laki voisi tulla voimaan aikaisintaan lokakuussa.