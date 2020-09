Kokoomuslainen viljelijä hämmästeli Petteri Orpon sanavalintoja puoluekokouksessa: "Kyllähän se särähti omaan korvaan"

Sanne Katainen

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä kasvukeskuksilla on puolueen politiikassa erityisrooli. Kokoomuksen viljelijäsiipi on asiasta eri linjoilla.

Äänekoskelainen viljelijä, MTK- ja kokoomusvaikuttaja Tommi Lunttila kertoo MT:lle hämmästelleensä kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon sanavalintoja tämän puhuessa kasvukeskuspolitiikasta.

Orpo sanoi puoluekokouspuheenvuorossaan Porissa toissa viikonloppuna, että kasvukeskuksilla on kokoomuksen politiikassa erityisrooli.

"Kyllähän se särähti omaan korvaan, pakko myöntää. Vähän peräänkuuluttaisin keskustelua siitä, että mikä tämä erityisrooli on, ja miksi se olisi perusteltu juuri nyt? Koronaepidemian oloissahan entistä useammilla ihmisillä on haluja muuttaa maaseudulle. Myös huoltovarmuuden sekä oman ruuantuotannon roolin tärkeys korostuu entisestään", Lunttila pohtii.

Hyvinkääläinen viljelijä ja kokoomusaktiivi Markus Eerola ei haluaisi antaa kasvukeskuksille erityisasemaa puolueensa politiikassa.

"Sen sijaan, että mennään kasvukeskukset edellä, pitäisi Suomeen luoda strategia kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen tapojen lisäämiseksi", Eerola sanoo.

Eerolan mielestä maaseudun asiat huomioidaan kokoomuksen sisällä, mutta puolue voisi hoitaa niitä politiikassaan tehokkaamminkin.

"Kokoomus on suuri puolue, jossa on ihmisiä, joilla on laajasti tietoa ja ymmärrystä maaseudusta ja maaseutuelinkeinoista. Sitten on niitäkin, joilla tätä tietoa ja ymmärrystä ei ole."

Tommi Lunttila katsoo, että kokoomuksessa on tilaa maaseudulle ja maaseutuelinkeinojen asialle.

"Olen saanut olla itse mukana kokoomuksen työryhmissä, joissa käsitellään pelkästään maaseudun elinkeinoja ja niiden kehittämistä kokoomuksen näkökulmasta. Meillä on aktiivinen ja laaja porukka, joka kattaa koko Suomen. Kyllä minulla on se käsitys, että kokoomus aidosti kuuntelee maaseutuyrittäjää."

Lunttilankin mielestä maaseudun painoarvoa kokoomuspolitiikassa voisi korottaa.

"Sehän on ainainen keskustelu, että miten eri kysymyksiä painotetaan politiikan agendalla suhteessa toisiinsa. Itse en millään tavalla haluaisi asettaa vastakkain menestyviä kaupunkeja, joissa on paljon työpaikkoja ja yrityksiä – ja sitten toisaalta maaseutua, jonka luonnonvaroissa on valtavasti mahdollisuuksia koko maalle."