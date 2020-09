Budjettineuvottelut venymässä keskiviikkoon – pääministeri Marin ei eritellyt mistä kiikastaa: "Pöydällä poikkeuksellisen hankalia asioita"

Lauri Heikkinen valtioneuvoston kanslia

Maanantaina budjettiriihessä käytiin ensin tilannekuvaa läpi koko hallituksen kesken. Iso osa päivästä neuvoteltiin vain puheenjohtajien kesken.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) odotti näistä budjettineuvotteluista hankalia ja se näkymä on toteutumassa. Budjettiriihi valtion ensi vuoden budjetista jatkuu tänään viiden puolueen puheenjohtajan ja valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) kesken.

Kokous jatkuu siitä, mihin eilen kello 23 lopetettiin, Marin sanoi Säätytalon portailla sisään kävellessään.

"Emme kutsu vielä koko hallitusta koolle. On mahdollista, että tämän päivän puolella kutsutaan koko hallitus", Marin sanoi.

Marin sanoi odottaneensa hankaluuksia neuvotteluissa.

"On muutama yksittäinen asia jotka ovat keskustelussa. Edistystä on tapahtunut, mutta pöydällä on poikkeuksellisen hankalia asioita. Toivotaan että hallituspuolueilla on ratkaisuhalukkuutta."



Vanhasen ei tiistaina Säätytalolle tullessaan pitänyt neuvotteluita erityisen hankalina, mutta huomattavasti tavallista laajempina.

"Nyt on kytketty monta laajaa ja isoa kokonaisuutta neuvotteluihin. Nyt käsitellään koko ensi vuoden politiikkaa", Vanhanen sanoi.

Viime päivien talousennusteet maailmalta ovat olleet yhdensuuntaisia.

"Jos korona saadaan kuriin, ennustetaan hämmästyttävän suurta kasvua. Kyse on siitä, pääsemmekö siihen mukaan. En aivan yhtä optimistinen tosin itse ole."



Maanantain jälkeen tiedossa on, että valtiovarainministeriön ensimmäisen budjettiversion seitsemän miljardin euron alijäämä kasvaa.

Vanhanen sanoi eilen illalla, että kuntien koronakustannuksia ja sairaanhoitopiirien kustannuksia korvataan.

Alijäämä kasvaa Vanhasen mukaan merkittävästi.

Kuntien korvaukset kirjataan budjettiin jo nyt, jotta kunnilla on varmuus niistä.

Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) arveli neuvottelujen venyvän keskiviikkoon.

"On valtavasti asioita. Tämä ei ole pikamatka vaan maraton. Ratkaisuja varmasti päivän aikaa syntyy. Olen juuri varautumassa siihen, että keskiviikko käytetään tähän. Täytyy päättää esimerkiksi työllisyydestä, energiaverotuksesta ja kunnista."

Lue myös:

"Täällä istutaan niin kauan kun on asioista sovittu" – hallituksen budjettiriihen listan tärkeimmät: korona, työllisyys ja talous

Viisikko ja Vanhanen jatkavat neuvotteluita ensi vuoden budjetista – pöydällä ilmasto, työllisyys ja kilpailukyky

Budjettiriihi alkaa: Hallituksen kunnianhimo biokaasussa ei riitä MTK:lle – budjettiriihessä päätetään myös turpeesta ja etsitään 30 000 uutta työpaikkaa