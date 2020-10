Matti Vanhanen tylyttää oppositiota: "Miten minusta tuntuu, että puolueet eivät ole välikysymyksen tekstiä käyneet tosissaan läpi?"

Hanne Salonen / Eduskunta

Matti Vanhanen puhui keskiviikon täysistunnossa.

Välikysymyksen perimmäinen tarkoitus on aina kaataa hallitus, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) muistuttaa kolumnissaan. Hän kommentoi opposition tällä viikolla tekemää välikysymystä.

"Arvostan sitä, että oppositio on koronapandemian aikana ollut hyvin maltillinen ja jättänyt hallitukselle aikaa ja työrauhaa toimia koronan aikana."

"Nyt oppositio teki välikysymyksen taloudesta ja työllisyydestä. Kysymys on sävyltään kova ja siitä on syytä tehdä hallituksen puolelta myös yksi johtopäätös: kysyjät ovat valmiita kokoamaan ja muodostamaan uuden hallituksen. Onko näin?"

Vanhanen ihmettelee kysymyksen ensimmäistä allekirjoittajaa, joka on kokoomuksen puheenjohtaja.

"Opposition pääministeriehdokas olisi luonnollisesti suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja."

Välikysymyksen kovinta ydintä olivat Vanhasen mukaan työllisyystoimien vaatiminen.

"Tässä kokonaisuudessa oppositio tuntuu allekirjoittavan monta kovaa uudistusta. On syytä kysyä, ovatko ne kaikki kyseisten vaatimusten takana."

"Onko kokoomus valmis hyväksymään koko virkamiesesityksen opiskelijoita koskevia leikkauksia myöten?"

"Ovatko perussuomalaiset kansanedustajat valmiita perustelemaan toreilla koko eläkeputkijärjestelmän lakkauttamista ja työttömyysturvan porrastuksen mukana tehtäviä leikkauksia?"

"Onko kristillisdemokraattinen puolue todella kannattamassa sellaista perhevapaa­uudistusta, jonka tekemisessä ”työllisyydellä” on päärooli – selkosuomella se tarkoittaa lapsiperheiden kotihoidontuen romuttamista?"

Hallitusta pitää haastaa kovaa, Vanhanen painottaa.

"Mutta haastajien velvollisuus on myös koota ajatukset siitä, mitä ne olisivat vastuun saadessaan oikeasti tekemään. Miten minusta tuntuu, että oppositio ei ole välikysymyksen tekstiä käynyt tosissaan läpi?"

"Keskellä kriisiä on muistettava, että me tarvitsemme poliittisen eduskunnalle vastuunalaisen hallituksen joka viikko. Siksi, jos oppositio onnistuu kaatamaan hallituksen, pitää sillä olla suunnitelma, miten ensi viikon loppuun mennessä meillä on uusi poliittinen hallitus, jolla on oikeus tehdä keskellä kriisiä sellaisia ratkaisuja, joita kaatunut hallitus toimitusministeriönä ei saa tehdä."

"Hallituspuolueiden kansanedustajien vastuulla on huolehtia nyt siitä, että maalla säilyy kriisin olosuhteissa päätöksentekokyky."

Lue koko kolumni: Välikysymys