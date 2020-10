Tutkija: Oppositio iskee hallituksen heikoimpaan lenkkiin luottamusäänestyksessä – se on ministeri Kiuru

Laura Kotila / VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Demariministeri Krista Kiurun toimintatavat koronakriisin hoidossa sekä sosiaali- ja terveysministeriön johtamisessa ovat keränneet toistuvaa kritiikkiä.

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkijatohtori Johanna Vuorelma arvioi, että tänään eduskunnassa tapahtuvassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) luottamusäänestyksessä isketään Sanna Marinin (sd.) hallituksen heikoimpaan lenkkiin.

"Itse tulkitsen syitä luottamusäänestyksen taustalla niin, että yhtäältä sosiaali- ja terveysministeriön sekavilta näyttäneet koronatoimet ja niistä viestintä ovat henkilöityneet ministeri Kiuruun. Toisaalta Kiuru on saanut osakseen paljon henkilökohtaista kritiikkiä eri puolilta poliittista kenttää, myös hallituksen sisältä", Vuorelma toteaa.

Oppositiopuolue kokoomus on esittänyt Kiurulle epäluottamuslausetta koronakriisin hoidosta ja sekavista linjauksista kasvomaskien käyttösuosituksia koskien.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat epäilleet, että keväällä tehty selvitys maskeista oli poliittisesti ohjattu, ja sillä pyrittiin johtamaan suomalaisia harhaan.

Kokoomus on tällä tietoa saamassa epäluottamuslauseensa taakse myös perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Vuorelma pitää ministeriin kohdistuvaa luottamusäänestystä tässä tilanteessa perusteltuna sekä myös mahdollisesti hyödyllisenä.

"Oppositio tekee nyt sitä työtä, mitä sen kuuluukin tehdä: kiinnittää huomiota epäkohtiin. Tämä huomion kautta asioita aletaan tarkastella uudella tavalla."

Tutkijatohtori arvioi, että sosiaali- ja terveysministeriön rakenteelliset jäykkyydet ovat tulleet näkyviksi koronakriisin myötä.

"Tällä voi olla vaikutusta sosiaali- ja terveysministeriön toimintakulttuuriin, joka on ollut aika kankea tämän tyyppisen kriisin hoitamisessa. Ministeriön yhteistyö esimerkiksi THL:n ja aluehallintovirastojen suuntaan on toistuvasti kangerrellut ja viestintä on ollut sekavaa."

Vuorelma myös toivoo, että ministereiden poliittinen vastuu jatkossa kirkastuu.

"Näen ison ongelman siinä, miten tietoa käytetään päätöksenteossa. On merkittävä ongelma, jos oma poliittinen kanta esitetään asiantuntijakantana. Ei poliitikkojen pidä piiloutua asiantuntijoiden selän taakse:"

Johanna Vuorelma korostaa, että politiikassa valtaa eivät käytä asiantuntijat, vaan poliitikot.

"Tällainen teknokraattinen asiantuntijaihanne on politiikassa ongelmallinen. Kansalaisten pitää tietää, ketä kuunnellaan, ja miten tietoa on käytetty poliittisen kannan muodostamisessa."

Näyttää siltä, että Kiuru saa hallitusrintaman ja sitä kautta eduskunnan enemmistön tuen taakseen tämänpäiväisessä luottamusäänestyksessä.

Siitä huolimatta erityisesti hallituspuolue keskustan riveistä on viime aikoina kiirinyt kritiikkiä Krista Kiurun toimintatapoja kohtaan.

"Jos tänään äänestetään luottamuksen puolesta, se voi jossain määrin vakauttaa Kiurun asemaa. Ilmassa on ollut pitkään epäluottamusta kyseiseen ministeriin opposition ja myös keskustan taholta. Luottamusäänestys mittaa ministerin tuen", Vuorelma summaa.