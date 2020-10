Perustuslakivaliokunnalta tiukka lausunto ravintoloiden rajoituksista – sote-valiokunnan pohdittava, voiko rajoitukset tehdä ravintolatyypeittäin

Lehtikuva / Jussi Nukari

Perustuslakivaliokunta haluaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan etsivän keinoja, joilla rajoituksia voidaan erotella ravintolatyypeittäin. Perustuslakivaliokunta lisäksi edellyttää lausunnossaan, että jatkossa ravintoloiden rajoitukset pitää perustella aluekohtaisesti. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa ravintoloiden rajoitusten jatkamisesta helmikuun loppuun asti. Seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa siitä mietintönsä, ja lopullisesti lain voimaan tulosta päättää eduskunnan suuri sali.

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu keväästä asti koronan leviämisen estämiseksi. Ravintoloiden toiminnan rajoittaminen on saanut runsaasti kritiikkiä sen takia, että esimerkiksi kahviloita ja yökerhoja ei erotella toisistaan. Tätä on perusteltu sillä, että se on lakiteknisesti vaikeaa.

Ojala-Niemelä sanoo, että perustuslakivaliokunnalla ei ollut mahdollista tehdä nykyisellä aikataululla kriteeristöä, millä erilaisia ravitsemisliikkeitä voitaisiin erotella.

Ojala-Niemelän mukaan asiantuntijoillakin oli erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka tarkasti ravitsemisliikkeitä voidaan toisistaan erotella.

"Jätimme kuitenkin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toivomuksen siitä, että erottelua lainsäädännöllä tehtäisiin", hän sanoo.