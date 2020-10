Esko Aho: Aiemmin sovitut palkankorotukset ja hallitusohjelman menolisäykset pitäisi perua – "Trumpin jatkokausi olisi huono asia Suomelle ja Euroopalle"

Jarkko Sirkiä

Entinen pääministeri Esko Aho näkee paljon yhtäläistä nykyhetken ja 1990-luvun alun lamaan syöksymisen välillä.

Koronaviruksen tuoma maailmanlaajuinen talouskriisi tuli niin nopeasti ja voimalla, että sitä ennen tehdyt sitoumukset menojen ja etujen lisäyksistä tulisi purkaa, sanoo entinen pääministeri Esko Aho.

Tähän kuuluvat viime vuoden liittokierroksilla sovitut palkankorotukset ja hallitusohjelman menolisäykset.

"On selvää, että ne pitäisi perua", Aho sanoo MT:n haastattelussa.

"Turhaa velanottoa pitää välttää, velanhoitokyvystä huolehtia ja olla äärimmäisen pidättyväinen kaikkien julkisten menojen kasvattamisessa. Yksi vaarallisimpia ajatuksia on yrittää ratkaista ongelmia kiristämällä veroja. Se olisi myrkkyä työllisyyden parantamiselle."

"Velan ottamisella ostettiin aikaa ja niin pitää tehdä nytkin", Aho sanoo.

Ostetulla ajalla pitää tehdä uudistuksia: lisätä työllisten veronmaksajien määrää, uudistaa julkisten palvelujen tuotantoa ja parantaa kilpailukykyä.

"Ongelmana on, millä ihmeellä kilpailukyky korjataan. Paikallinen sopiminen on yksi keskeisistä keinoista."

Aho ajoi jo pääministeriaikanaan yhteiskuntasopimusta, jolla pyrittiin alentamaan työvoimakustannuksia ja olisi hänen mukaansa voitu selviytyä talouden romahduksesta pienemmin vaurioin.

Niin ei tehty. Aho ei suoraan moiti eikä kiitä metsäteollisuuden irtautumista hiljattain sopimisesta, mutta näkee merkkejä sopimusjärjestelmän tehon hiipumisesta: ammattiliittoihin kuuluminen vähenee, tuotanto katoaa Suomesta ja työllistämisen kynnys on korkealla, mikä on osaltaan johtanut yksinyrittäjyyden kasvuun.

"Työllistämisen riski on nyt liian suuri, ja sitä voitaisiin madaltaa paikallisella sopimisella ilman, että siirrytään villiin länteen."

Aho kehottaa hallitusta perkaamaan tarkasti työllistymisen esteet ja katsomaan Ruotsiin, missä uudistuksia on tehty hyvin tuloksin.

Hallitukselle ei heru tässä vaiheessa arvosanaa.

"Päivittäisessä rytmissä ei voi päätellä, missä se onnistuu ja missä ei. Maailma on nyt erikoisessa tilassa. On pandemia ja velalla ei ole korkoa tai se on miinuksella, ja vaikka talouksiin kuinka pumpataan rahaa, inflaatiota ei ole. On vaikeaa nähdä, mihin tämä päättyy."

Olennaista Suomen kannalta on panna omat asiat kuntoon.

"Meillä ei ole mitään muuta vakuutusta. Myös Euroopan pitäisi ymmärtää uudistua, jos meinaamme pärjätä USA:n ja Kiinan väissä. Euroopan uudistuminen on meillekin kohtalonkysymys."

Samasta syystä Aho ei toivo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valintaa toiselle kaudelle.

"Se on huono vaihtoehto yksinkertaisesti siitä syystä, että Eurooppa tarvitsee toisenlaista Amerikkaa. Ja uskon, että Yhdysvallatkaan ei voi pärjätä ilman liittolaisia, ja tällä menolla niitä ei kohta enää ole."

Suomen Venäjä-suhde on puolestaan sellainen, joksi se muuttui 2014, Aho sanoo.

"Mikään ei viittaa pakotteiden loppumiseen eikä Yhdysvaltain presidentinvaali muuta asetelmaa."

Venäjän resurssit ovat isot, mutta vienti yksipuolista, öljyn hinta alhaalla ja koronatilanne pahentumassa. Ahon mukaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytys ilmentää sisäisiä paineita.

"Se on merkkejä Venäjän sisäisen tilan muuttumisesta ja heijastaa talouden tilan käymistä ahtaammaksi. Mutta tuossa se Venäjä on ja sen kanssa tulee voida toimia."