"Pihassa on auto, jonka olen valmis vaihtamaan halvempaan" – valjakkoyrittäjien talvi on epävarma, ennen koronaa huskysafarit olivat kasvuala

Rekikoirilla on vedettävänä koronatalven mittainen taakka. Avuksi on saatu koirakummeja ja ruokalahjoituksia.

Heikki Ketola

Valjakkoyrittäjät jännittävät, kuinka asiakkaita riittää korona-aikaan. Koirien hyvinvoinnista ei haluta tinkiä. Opas Anni Rautula tuntee kaikki 150 koiraa nimeltä.

Valjakkoyrittäjillä on edessään poikkeuksellinen talvi.

Tueksi haastaviin aikoihin on saatu esimerkiksi ruokalahjoituksia ja haettu koirakummeja.

Kuusamolaisen Erä-Suden asiakkaista valtaosa tulee Keski-Euroopasta.

”Ei tiedetä yhtään mitään. Hallitus ei osaa tehdä päätöksiä tässä asiassa”, sanoo Mervi Rantamäki. Hän pyörittää Erä-Susi Oy:tä yhdessä puolisonsa Jukka Keinäsen kanssa. ”Toivomme, että suomalaisia tulee enemmän, mutta se ei riitä.”

Myös Taivalkoskella sijaitsevassa Backwoods Husky Oy:ssä suurin osa asiakkaista on tullut Keski-Euroopasta.

Nytkin varauksia löytyy, mutta niiden toteutuminen näyttää epävarmalta, sanoo rekikoirayrittäjä Miia Karvonen. Suomalaiset ovat tehneet varauksia jonkin verran, mutta viime vuodesta tilanne ei ole toistaiseksi muuttunut mainittavasti.

Ulkomaalaisten osalta talvikausi alkaa tavallisesti joulukuun puolivälistä, kotimaisten asiakkaiden osalta hieman aiemmin.

Erä-Suden 150 koiran tarha on suuremmasta päästä. Ruokaa kuluu tarhalla yhteensä 100 kiloa päivässä. Siitä puolet on raakalihaa ja puolet nappulaa.

Lisämenoja tuovat eläinlääkintäkulut sekä työntekijöiden palkat.

Lahjoitukset ovat auttaneet tarhoja haasteiden keskellä. Erä-Susi sai ruokaa koiranruokavalmistaja Sertiltä, Backwoods Husky Biofarm Oy:ltä.

Lahjoituksista on ollut paljon apua, yrittäjät kiittelevät.

Viimeisimpänä mukaan on lähtenyt Prima Pet Premium Oy, joka on luvannut lahjoittaa syksyn aikana yhteensä 30 000 kiloa koiranruokaa Lapin rekikoirayrittäjille.

”Nyt jos koskaan haluamme olla auttamassa rekikoiria ja niiden omistajia tukalassa tilanteessa”, sanoo tiedotteessa Prima Pet Premiumin operatiivinen johtaja Timo Pärssinen.

Heikki Ketola

Sertiltä saadusta ruokalahjoituksesta on ollut paljon apua, sanoo Erä-Susi Oy:n toimitusjohtaja Mervi Rantamäki.

Rekikoiratoiminta on kasvanut viime vuodet voimakkaasti.

Silti kysyntää on ollut enemmän kuin koiria, kertoo rovaniemeläinen rekikoiraharrastaja Natalie Chapman. ”Sanotaan että Lapissa on jo liikaa huskyja, mutta todellisuus on se, että Norjasta ja Ruotsista tuodaan huskyja töihin Suomeen.”

Moni yrittäjä onkin ollut alalla vasta vähän aikaa, joten puskuria poikkeusvuotta varten on ehtinyt kertyä heikosti.

Chapmanin puoliso tarjoaa alihankintana rekikoirapalveluita nimellä Cowboy Huskies. Tavallisesti kysyntää on niin paljon, että perhe on saanut koirien kustannukset hyvin katettua hoitamalla asiakkaat, joita muut eivät ehdi. Nyt tilalla on varauduttu hiljaiseen talveen.

Lisätukea haetaan koirakummitoiminnasta. Kummit maksavat kuukausilahjoituksen, jonka avulla katetaan peruskuluja.

Moni tila tarjoaa kennelvierailuja ja huskysafareita pidempiaikaisille kummeille.

Kiinnostus kummitoimintaa kohtaan on vaihdellut. Backwoods Huskylla alku on ollut hiljainen. Erä-Sudella kummitoiminta lähti käyntiin vilkkaammin. Ihmisillä on halu auttaa, Rantamäki kiittelee.

Heikki Ketola

Koiria treenataan Erä-Susi Oy:ssä Kuusamossa talven pidempiä valjakkoretkiä varten ensin mönkijän kanssa. Syksyllä meno on välillä kuraista.

Vaikeina aikoina punnitaan myös tarhojen panostus eläinten hyvinvointiin.

Rahaa voisi mennä vähemmänkin, jos eläimille annettaisiin vain ehdoton minimi, Rantamäki toteaa. Siihen ei kuitenkaan Kuusamossa ryhdytä.

”Meidän toiminta perustuu täysin eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen.”

Rantamäen haaveena onkin, että tulevaisuudessa huskytarhoille olisi olemassa oma sertifiointijärjestelmänsä.

Monia rekikoirayrittäjiä ärsyttävät puheet, joissa vihjaillaan yrittäjien lopettavan koiransa vaikean kauden takia.

Kun härdelli alkoi, puhuttiin, kuinka koiria lahdataan monttuihin, Rantamäki muistaa. Ajatus tuntuu hänestä absurdilta.

”Ne on meidän parhaita työntekijöitä, kouluttaminen ja hoitaminen vaatii vuosia. Ei sitä mitenkään voi miettiä noin.”

”Sehän on ihan viimeinen vaihtoehto koirista luopua”, täydentää Karvonen. Jos koirien määrää vähennettäisiin, ei asiakkaita pystyttäisi tarpeen tullen palvelemaankaan.

”Uskotaan tulevaisuuteen, eihän tämä voi loputtomiin jatkua. Toivotaan vaan, että mahdollisimman moni rekikoirayrittäjä selviäisi huonon kauden yli”, Karvonen toteaa.

Myös Chapman asettaa koirat etusijalle tiukan paikan tullen. ”Pihassa on auto, jonka olen valmis vaihtamaan halvempaan, jotta saan välirahasta ruokalavan koirille.”

Hännänheilutukseen aihetta antoi viime kesä, jolloin aiempaa useampi suomalainen löysi valjakkokoirien lumon. Erä-Suden kävijämäärät kasvoivat heinäkuussa.

Myös syyslomalla kotimaanmatkailijat ovat vilkastuttaneet tarhojen arkea.

”Tänään päästiin tekemään, mitä koirat eniten rakastavat. Vietiin suomalaiset kärryajelulle.”

Lue lisää:

Safareilta sohvalle? Valjakkokoira voi sopeutua kotioloihin ja sen taustasta on jopa etua, kertoo rekikoiraharrastaja: ”Monille kuva huskyista on, että ne ovat villieläimiä jotka vain vetävät"

"Lehdet huutaa, että huskyt heitetään joukolla monttuun ja se on Sanna Marinin syytä" – Serti lahjoittaa rekikoirille 15 000 kiloa ruokaa, yrittäjiä voi tukea ajeluilla ja kummikoirilla

Katso video koiratarhan kesävilskeestä: Haukku raikaa ruokinta- ja ulkoiluaikoina – uusimmat huskypennut syntyivät huhtikuussa

Koiravaljakkoretki on monen turistin unelmien täyttymys – kuule videolta koirien ulvonta

Heikki Ketola

Erä-Susi Oy:n palveluita käyttävät tavallisesti valtaosin keskieurooppalaiset. Suomalaiset turistit ovat enenevissä määrin löytäneet valjakkokoirien lumon. Huskyfarmilla on lisäksi kotieläinpiha, kahvilatoimintaa ja talutusratsastusta.