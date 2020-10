Y-kromosomi tekee muutakin kuin miehen: sukukromosomin geenien vaimentaminen vaikutti sydämeen

Jukka Pasonen

Y-kromosomin tutkimuksen uusi suunta voi auttaa selvittämään, miksi naisten sairastuvuus moniin tauteihin on pienempää kuin miesten. Siitä tuorein esimerkki on korona.

Ihmisellä on 23 paria kromosomeja, joista yksi pari on sukukromosomeja. Naisilla on kaksi X-sukukromosomia ja miehillä yksi X- ja yksi Y-sukukromosomi.

Y-kromosomin geenien tehtävänä on pidetty miehen sukupuolielinten kehityksen ja toiminnan säätelyä. Kanadalaistutkimuksen mukaan Y-kromosomin geenit vaikuttavat sukupuoliominaisuuksien lisäksi moniin muihinkin toimintoihin.

Y-kromosomin geenien sammuttaminen aiheutti esimerkiksi sydänlihaksessa satojen geenien toiminnan vaimenemista tai voimistumista, Scientific Reportsin julkaisussa kerrotaan. Nämä geenit liittyvät sydämen kykyyn kestää hapenpuutetta ja muita stressaavia tekijöitä.

Nämä havainnot muodostavat perustan kokonaan uudentyyppiselle Y-kromosomin tutkimukselle. Sen tuloksien perusteella selvinnee, miksi naisten sairastuvuus moniin tauteihin on pienempää kuin miesten. Viimeisin esimerkki tästä on covid-19 ja erityisesti sen henkeä uhkaavat ilmenemismuodot.

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.