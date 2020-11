Hallitus aloitti neuvottelut Vastaamon uhrien auttamisesta ja koronatilanteesta – "Töitä vielä on, ehkä liiankin paljon"

Saarikon mukaan Suomen alueellinen strategia koronaviruksen hillitsemiseksi on näyttänyt toimivan.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan poliittisena tahtona on ollut henkilötunnuksen vaihtamisen helpottaminen. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan hallituksen pöydällä on tänään Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhrien auttaminen.

Saarikon mukaan poliittisena tahtona on ollut henkilötunnuksen vaihtamisen helpottaminen. Hänen mukaansa kuitenkin nähtäväksi jää, miten ja kuinka nopeasti se tapahtuu.

Säätytalolle saapunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että muille ministereille esitellään tänään sitä, mihin toimiin pitäisi ryhtyä.

Sähköisten palveluiden kehittämisestä vastaa kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), mutta hän ei kommentoinut asiaa Säätytalolla.

Hallitus keskustelee tänään Säätytalolla lisäksi koronan epidemiologisesta tilanteesta.

Suomalaisista asiantuntijoista koostuva Eroon koronasta -työryhmä sanoi aikaisemmin tänään muistiossaan, että tukahduttaminen on paras keino pysäyttää koronavirus. Tukahduttamisella tarkoitetaan tartuntamäärien painamista nollan tuntumaan ja pitämistä siellä.

Saarikon mukaan Suomen alueellinen strategia koronaviruksen hillitsemiseksi on näyttänyt toimivan.

"Tautia on kyetty alueellisesti ajamaan alas siellä, missä riskit ovat yhtäkkisesti suuria tiettyjen tartuntojen myötä", Saarikko sanoi toimittajille Säätytalon portailla.

Hän sanoi lisäksi, että Suomen koronatilanne on valoisa verrattuna moneen muuhun maahan. Hänen mukaansa on lähiviikoista kiinni, miten kaikki jatkuu.

"Voisi verrata nuoralla tanssiksi. Muutama paha virhe voi johtaa siihen, että tilanne huononee äkisti."

Saarikon mukaan tilanne on nyt kaikista suomalaisista kiinni.

Kiurun mukaan muistioon oli koottu rautaista asiaa, eikä kukaan voi olla siitä eri mieltä. Kiuru sanoi, että koronaviruksen leviämistä yritetään kaikin tavoin estää. Hän ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, vaikuttaako ryhmän näkemys hallituksen päätöksentekoon.

"Tärkeintä minusta on, että asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kaikki se työ, mitä tehdään koronan leviämisen estämiseksi, saa tukea myöskin kentältä, ja siltä osin luin ilolla sen paperin", Kiuru sanoi.

"Suomen hyvä koronatilanne ei ole sattumaa. Kyllä täällä on joka päivä tehty töitä sen eteen, että tilanne pysyisi kontrollissa. Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, ei tämä tällaisena pysy, jos me emme ole valmiita tekemään toimia koronatilanteen vakauttamiseksi ja leviämisen estämiseksi. Töitä vielä on, ehkä liiankin paljon", Kiuru jatkoi.

Kiurun mukaan alkuviikon myönteiset koronarokoteuutiset olivat lupaavia ja hänelle tulee tunne, että pitkä ja synkkä syksy voisi olla ohi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) puolestaan sanoi toivovansa, että jälkikäteen voitaisiin sanoa, että koronarokoteuutiset olivat käännekohta. Hän lisäsi, että talouden kehitys on täysin riippuvainen siitä.