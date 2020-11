Keskustan puheenjohtaja avohakkuista: "Metsänomistaja osaa päättää metsästään"

Kari Salonen

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko keskusteli suoraan Jyrki Kataisen kanssa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoo olleensa suoraan yhteydessä Sitran yliasiamieheen Jyrki Kataiseen hänen käynnistämänsä metsäkeskustelun tiimoilta.

"Sitran tehtävä yhteiskunnassa on avartaa ajatteluamme ja luoda uutta. Olen keskustellut Jyrki Kataisen kanssa viime viikolla. Halusin kuulla häneltä itseltään mitä hän lausunnollaan tarkoitti."

Keskustan puheenjohtajan roolista käsin Annika Saarikko korostaa metsänomistajien päätösvaltaa.

"Luotamme suomalaisiin metsänomistajiin. Metsänomistaja osaa päättää omasta metsästään. Metsät ovat sekä monimuotoisuutta, virkistystä että toimeentuloa. Metsä ei ole vain yksi näistä."

"Tämän tyyliset julkiset juupas-eipäs-väittelyt kaipaa aina sitä metsänomistajan ääntä."

Saarikon mielestä metsäkeskustelut lähtevät liian helposti vellomaan.

"Tästäkin metsäkeskustelusta unohtui se, että todellisuudessa metsien käytöstä päättää 600 000 suomalaista metsänomistajaa. Se on valtava kansanliike halutessaan. Minun mielestä suomalaiset metsänomistajat ovat vastuullista joukkoa."

Tiede- ja kulttuuriministeri iloitsee suomalaisesta tutkimuksesta, jolla on pitkät perinteet.

"Suomessa on laajasti osaamista ja tutkittua tietoa metsistä ja metsienhoidosta. Siihen tutkimukseen meidän metsänhoito perustuu."

Saarikko muistuttaa, että Suomessa on tuore metsälaki.

"Vuonna on 2014 hyväksytty metsälaki on hyvin edistyksellinen. Keinovalikoimaan on tuotu jatkuvan kasvatuksen menetelmä. Olisi hirveä virhe rajata vaihtoehtoja."

Ikävänä asiana Saarikko näkee, jos kiihkeä metsäkeskustelu luo epävarmuutta puun saatavuudesta.

"Kaiken tämän kriisin keskellä tämä yhteiskunta tarvitsee teollisuutta ja teollisuus tarvitsee ennustettavuutta ja vakautta. Meidän mielestämme ei nyt kannata heiluttaa tilannetta."