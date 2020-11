Elokapinan mielenosoitus tukkii tietä Helsingin keskustassa ja vaatii maataloustukiin ilmastoehtoja – Leppä: "Ympäristö- ja ilmastotoimet ovat vain yksi tavoite, ennen muuta edistetään ruuantuotantoa"

MMM:n edessä on meneillään noin sadan aktivistin rauhanomainen mielenosoitus.

Satakunta mielenosoittajaa vaati EU:n maatalousuudistuksen ilmastovaikutuksia esiin Helsingissä keskiviikkona aamupäivällä.

"Mitä me halutaan?"

"Ilmastotekoja!"

"Milloin?"

"Nyt!"

Satakunta mielenosoittajaa huudattaa toisiaan parhaillaan Helsingissä Mariankadulla. Paikkana on maa- ja metsätalousministeriön edusta ja asialla ympäristöliike Elokapina, joka vaatii Suomea kertomaan totuuden EU:n uuden cap-reformin eli maatalousuudistuksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista.

Onko ministeriö siis valehdellut, Elokapinan mediayhteyshenkilö Lauri Autere?

"Katsomme, että ilmasto- ja ympäristötoimien riittämättömyys ei ole ollut esillä, siitä ei ole puhuttu rehellisesti."

Liikkeen mielestä EU:n ehdotettu seitsenvuotinen cap-uudistus on ilmastotavoitteiden näkökulmasta riittämätön eikä se ole linjassa Pariisin sopimuksen, EU:n ilmastohätätilan julistuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) kanssa.

Liike lisää tiedotteessaan, ettei uudistus myöskään pysäytä maailman ruokaturvaa uhkaavaa biodiversiteettikatoa tai vähennä merkittävästi ravinnevalumia vesistöihin, vaan "pikemminkin tuhoaa mahdollisuuden toimia tehokkaasti yhdessä mantereenlaajuisesti jaetussa ilmasto- ja ympäristökriisissä, johon ei ole kansallisen tason ratkaisua".

Autere vaatii silti Suomelta omiakin toimia.

"Suomen tulee asettaa kansallisesti sellaiset kriteerit ja mittarit näihin cap-tukiin, jotka kannustaisivat ilmastopäästöjen vähentämiseen ja ravinnevalumien vähentämiseen ja ylläpitämään biodiversiteettia. Asiantuntijoilla on tietääkseni olemassa ratkaisuja", Autere vastaa kysymykseen siitä, millainen mittariston tulisi olla.

Mielenosoitus pidetään maa- ja metsätalousministeriön edessä, missä on meneillään Suomen cap-uudistuksen valmistelua koskeva webinaari. Mukana ovat muun muassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja virkamiesjohtoa.

Liike odottaa ministeriön vastaavan vaatimuksiinsa ja tulevan tapaamaan mielenosoittajia.

Leppä vastasikin webinaarin kuluessa.

"Julkisuudessa käydystä keskustelusta on voinut saada sen kuvan, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on edistää vain ympäristö- ja ilmastotoimia. Ne ovat vain yksi tavoite. Ennen muuta tavoitteena on edistää ruoan tuotantoa."

Maatalousneuvos Kari Valonen lisäsi, ettei ympäristövaatimuksia ole ohitettu.

"EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ympäristö- ja ilmastopainotus on suurempi kuin millään muulla politiikan alalla EU:ssa."

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -ympäristöliikettä, jonka perusti kaksi brittiä keväällä 2018. Hankalaan nimeen suivaantunut joensuulainen äidinkielenopettaja Ulla Vaarnamo keksi liikkeelle suomenkielisen Elokapina-nimen keväällä 2019.

Liike on julistanut Suomeen ilmastohätätilan ja vaatii hallitusta ja koko yhteiskuntaa suhtautumaan ilmasto- ja ekologiseen kriisiin vakavasti.

