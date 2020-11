"Ei kukaan sano, että Ruotsissa tai Saksassa poljetaan työntekijöiden oikeuksia" - kokoomuksen Petteri Orpo vakuuttaa, ettei paikallinen sopiminen ole työntekijälle haitaksi

Jaana Kankaanpää

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo iloitsee etätyön tuomasta aktiivisuudesta maaseudulle. "Etätyö on tullut jäädäkseen."

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo ymmärtävänsä metsäteollisuuden ratkaisun siirtää työmarkkinoiden sopimisen suoraan alan yrityksille.

"Yritykset ovat pitkään olleet turhautuneita siihen miten paikallinen sopiminen ei ole edennyt. Suomessa työmarkkinoita ei saada uudistettua ei yhtään millään. On joustamattomuutta, laittomia lakkoja ja aivan turhaa byrokratiaa."

Orpo muistuttaa, että kansainväliset metsäteollisuusyritykset joutuvat vertaamaan raa'asti toimintaympäristöjä eri puolilla maailmaa.

"Jos Suomen kilpailukyky ja työmarkkinat eivät ole kunnossa, koneet pyörivät jatkossa jossain muualla. Se kehitys nähdään täällä jo. Suomi on niin paljon muista perässä. Ei vaan etene. Tämä pitäisi ymmärtää työmarkkinaosapuolten muuallakin kuin metsäteollisuudessa."

"Joustoja tarvitaan ja paikallista sopimista. Se on tätä päivää. Tämä sitten purkautui näin. Uskon, että metsäteollisuusyritykset löytävät hyvän tavan sopia työehdoista rauhallisesti ilman keskitettyä järjestelmää. Muilla aloilla asioiden etenemistä seurataan tarkasti."

Orpo muistuttaa, että metsäteollisuus on ollut viime vuosikymmenet turbulenssissa.

"Metsäteollisuus on tuotteidensa puolesta niin kiinni maailmanmarkkinoissa, että heille joustot ovat elintärkeitä. Ei voi olla kankeita toimintamalleja, kun pitää saada nopeita ratkaisuja markkinatilanteiden muuttuessa."

Kokoomukset puheenjohtaja viittaa Ruotsiin ja Saksaan, missä työmarkkinoiden sopimista on uudistettu aiemmin.

"Siellä uudistukset on tehty aikoja sitten. Ei kukaan sano, että Ruotsissa tai Saksassa poljetaan työntekijöiden oikeuksia. Sopiminen paikallisella tasolla ei ole työntekijälle haitaksi. Työmarkkinoiden tulisi ottaa paremmin huomioon yrityksen tarpeet ja se on työntekijällekin palkitsevampaa."

Orpo muistuttaa, ettei paikallisessa sopimisessa ole kyse siitä, että työntekijöiltä vietäisiin kaikki oikeudet.

"Työlainsäädäntö aina viime kädessä turvaa työntekijän edut. Kukaan ei putoa tyhjän päälle. Työlainsäädännön pitää olla niin vahva, että se turvaa työntekijän. Se on se perälauta."

Korona-ajan tuomat etätyöratkaisut ovat Orpon mielestä oivallinen esimerkki paikallisesti sovittavasta asiasta.

"Minulla on vahva luotto suomalaisiin yrityksiin ja työnantajiin. He pyrkivät varmasti löytämään yrityksen ja työntekijöiden kannalta parhaat mahdollisuudet työskennellä. Modernit yritykset pyrkivät järjestämään joustavat mahdollisuudet etätöihin ja työaikajärjestelyihin. Jos yritys on vanhakantainen, luultavasti on muitakin ongelmia vähän ajan päästä."

"Etätyö on tullut jäädäkseen. Se on ollut tässä tilanteessa kaikkien etu. Samalla myös työelämä on ottanut valtavan loikan. Etätyöstä on hyötyä paitsi työntekijöille ja työnantajille niin myös koko yhteiskunnalle."

Kokoomuksessa iloitaan etätyön tuomasta aktiivisuudesta myös maaseudulle.

"Etätyö muuttaa tätä pitkään jatkunutta virtaa maaseudulta pois. Paluu maaseudulle tuli yhtäkkiä totta. Sitä pitää tukea."

