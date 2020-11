Kuntalehti: Kuntavaalien siirtäminen koronan vuoksi on hyvin epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta

Vaalien siirtäminen vaatisi lakimuutoksen, joten lopulta päätös on eduskunnan käsissä.

Ensi huhtikuussa pidettävien kuntavaalien valmistelut ovat pitkällä.

Kunnat valmistautuvat järjestämään kuntavaalit keskellä koronapandemiaa. Koronavirustapausten määrä on kasvanut tänä syksynä, eivätkä väkijoukot ole luultavasti turvallisia vielä huhtikuussakaan.

Huhtikuisten vaalien siirtäminen koronaviruksen vuoksi on hyvin epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta, sanoo oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen Kuntalehdessä.

"Koronatilanteen pitäisi olla hyvin paha, jotakin sen kaltaista kuin se oli tämän vuoden maalis–huhtikuussa. Mutta jos olisi riittävän huono tilanne ja poliittinen tahto taipuisi siihen että niitä siirretään, niin sitten se varmaan pystyttäisiin tekemään."

Enää vaalien siirtäminen ei kuitenkaan olisi helppoa. Valmistelut ovat pitkällä.

Oikeusministeriö ohjeisti jo lokakuun alussa kuntia turvallisten vaalien järjestämisestä.

Tartuntojen välttämiseksi kuntia kehotetaan huolehtimaan siitä, että ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalitoimitsijoita on riittävästi. Ministeriö on ollut tyytymätön siihen, että vaalipäivän äänestyspaikkojen määrä kunnissa on viime vuosina laskenut selvästi.

Äänestyspaikkojen vähentäminen hankaloittaa äänestämistä vaalipäivänä. Ministeriö ei kuitenkaan voi puuttua paikkojen määrään. Vaalien järjestäminen on kuntien vastuulla.

