Valtaosa ministereistä asettumassa ehdolle kuntavaaleissa – kansanedustajistakin vahva enemmistö

Kansanedustajat ovat usein puolueidensa ääniharavia kuntavaaleissa. Kevään vaaleissa yli puolet heistä on asettumassa ehdolle. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kansanedustajat ja ministerit ovat lähdössä ahkerasti ehdolle ensi kevään kuntavaaleissa. Kotikaupungeissaan ehdolle on lähdössä ainakin 14 ministeriä.

Huhtikuun kolmas sunnuntai pidettävissä vaaleissa ehdokasasettelulla on ollut perinteisesti iso merkitys. Valtakunnallisesti kampanjat voivat sujua miten hyvin tahansa, mutta jos paikallisesti ei ole lupaavia ehdokkaita, ei kuntalaisella ole ketä äänestää.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen myöntää, että kansanedustajien ja ministerien asettuminen ehdolle on hurjan tärkeää.

"He tuovat usein merkittäviä äänipotteja, koska ovat osoittautuneet luotetuiksi ehdokkaiksi valtakunnallisissa vaaleissa ja ovat tuttuja nimeltään", Pirkkalainen sanoo.

Ajan käytön suhteen kunnallis- ja valtakunnanpolitiikan sovittaminen yhteen on hänen mukaansa hyvin mahdollista. Kyse on hänestä pitkälti aikataulujen suunnittelusta.

"Kuntapolitiikan osaaminen on kansanedustajan työssä korvaamattoman tärkeää. Esimerkiksi palveluita koskeva lainsäädäntö, jota eduskunta säätää, tulee todeksi kuntien arjessa."

STT kysyi loppuviikosta kaikilta eduskuntaryhmiltä, miten laajalti heidän kansanedustajansa ovat asettumassa ehdolle.

Näyttää siltä, että valtuustoihin tähtää reippaasti yli puolet kansanedustajista.

Ministereistä kuntien päättäjiksi ovat pyrkimässä keskustasta ainakin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Oripäässä, puolustusministeri Antti Kaikkonen Tuusulassa, valtiovarainministeri Matti Vanhanen Nurmijärvellä sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Pertunmaalla. Elinkeinoministeri Mika Lintilää ei vielä ehdokkaiden joukosta löydy.

Ahkerasti ehdolle ovat lähtemässä myös SDP:n ministerit, sillä listoilla ovat ainakin pääministeri Sanna Marin Tampereella, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Porissa, Tuula Haatainen ja Timo Harakka Helsingissä, Sirpa Paatero Kotkassa ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, joka on istunut Lahden kaupunginvaltuustossa. Sen sijaan Oulun kaupunginvaltuuston jäsen, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ei ainakaan vielä ole kertonut lähtevänsä ehdolle.

Vasemmistoliitosta opetusministeri Li Andersson on ehdolla Turussa sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Riihimäellä.

RKP:stä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on jälleen ehdolla Pietarsaaren kaupunginvaltuustoon, jossa hän on istunut vuodesta 1997. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on ehdolla Raaseporissa.

Tällä tietoa ehdokkuudestaan ei ole kertonut kukaan vihreiden kolmesta ministeristä. Sisäministeri Maria Ohisalo valittiin viime vaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon, kun taas ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen on istunut jo pidempään Joensuun valtuustossa. Ulkoministeri Pekka Haavisto on aiemmin ollut Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen.