Pääkaupunkiseutu pysyy käytännössä suljettuna 10.1. asti: Joulun viettoa suositellaan vain perheen kesken – entinen HUS-pomo vaatii maksimirajoituksia

Jaana Kankaanpää

Pääkaupunkiseudun kaupungit jatkavat pari viikkoa sitten annettuja koronarajoituksia tammikuun 10. päivään saakka.

Uudellamaalla rajoitukset ovat alkaneet purra, sillä viimeisen kolmen viikon aikana tartunnat eivät ole enää lisääntyneet. Sitä ennen käyrä näytti syksyllä yläviistoon.

"Tartunnat ovat tasaantuneet, mutta aivan liian korkealle tasolle", Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suurin osa tartunnoista tulee yksityisissä tapaamisissa ja harrastuksissa.

"Lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden välille. Suositus koskee myös joulun aikaa", Vapaavuori jatkoi.

Yleisötilaisuudet on kielletty sisällä ja ulkona. Raja on kymmenen henkeä, jos tapaaminen on aivan välttämätöntä.

"Tärkeää on, että tuunaamme joulua tänä vuonna", Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja Juha Metso lisää.

Rajoitusten jatkamisesta päätettiin jo nyt, vaikka pari viikkoa sitten tehdystä kolmen viikon jaksosta on vielä viikko jäljellä.

Päätökset koskevat pääkaupunkiseudun kuntia. Muun Uudenmaan osalta päätetään erikseen.

Kaikki harrastustoiminta on keskeytetty myös ulkona. Alle 20-vuotiaat voivat jatkaa ulkona.

Kuntien asiakastilat on suljettu. Yksityisiä toimijoita kehotetaan noudattamaan samaa käytäntöä.

Lukiot ja ammattikoulut jatkavat etäopetuksessa. Yläkouluja ei siirretä etäopiskeluun. Reagointi on kuitenkin mahdollista tarvittaessa.

"Kaikissa kaupungeissa on ollut myös poikkeuksellisia järjestelyitä. Helsingissä on tehty neljässä eri koulussa", Vapaavuori sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi myös koko Suomen tilanteesta.

"Sairaanhoidon tilanne koko maassa on hallinnassa, mutta potilaita on kaikissa sairaaloissa sekä vuode- että teho-osastoilla. Luvut eivät onneksi ole yhtä korkeita kuin keväällä."

HUS oli kysynyt ihmisten käyttäytymisestä koronan aikana. Esimerkiksi lähes 60 prosenttia jatkoi vielä vierailuja ystävien luona. Mäkijärvi pitää kanssakäymisen määrää liian suurena.

Kyselyssä puolet sanoi noudattavansa kaikkia rajoituksia ja puolet osaa niistä.

"Vetoan vakavasti kansalaisiin, on ryhtiliikkeen paikka. Tartuntamäärät eivät ole varmuudella kääntyneet laskuun ja potilasmäärät ovat liian korkealla", Mäkijärvi vetoaa.

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén vaatii mahdollisimman tiukkoja rajoituksia.

"Ei tämä koronaepidemia nyt taltu kevättä vähäisemmillä toimenpiteillä, kun se on jo kolme viikkoa ollut kevättä huonompi ja on vuoden hankalin aika: kylmä, kostea, sisätilaelämä jne. Maksimirajoitukset päälle nopeasti", Linden kirjoittaa Twitterissä.

Linden on ammatiltaan lääkäri ja HUS:n entinen toimitusjohtaja.

