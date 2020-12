MTK:n Marttila arvioi, että Soklin fosfaattiesiintymää hyödynnetään tulevaisuudessa – "On myönteistä, että Suomessa sijaitsevat luonnonvarat ja resurssit palautuvat kotimaiseen omistukseen"

Kari Lindholm

Sokli sijaitsee itäisessä Lapissa Savukosken kunnassa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila arvioi, että Itä-Lapissa Savukoskella sijaitsevaa Soklin fosfaattiesiintymää hyödynnetään vielä tulevaisuudessa.

"Mineraalipuolella fosfori on ehtyvä ja niukka luonnonvara, ja fosfori ravinteena on tulevaisuudessa kriittinen. Siksi selvä näkemykseni on, että Sokliin suunnitellut investoinnit tullaan vielä tarvitsemaan ja tekemään", Marttila kommentoi MT:lle tuoreeltaan.

Maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja Yara ilmoitti tänään perjantaina luopuvansa Soklin kaivoshankkeesta.

Yhtiö myy Soklin hankkeen Suomen Malmijalostus Oy:lle nimellisellä kauppahinnalla. Hanke sisältää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.

Marttila pitää käännettä myönteisenä uutisena.

"On positiivista, että luonnonvaroja ja resursseja palautuu kotimaiseen omistajuuteen. Paljon parempi näin, kuin että tämä olisi myyty australialaiselle tai eteläamerikkalaiselle firmalle. Vastuullisen kaivosprojektin eteenpäin vieminen jatkuu varmasti kotimaisin voimin", MTK:n nokkamies toteaa.

Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka vastaa Suomen akku- ja kaivostoimialojen kehittämisestä. Yhtiön omistajaohjaaja on työ- ja elinkeinoministeriö.

