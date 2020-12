Tutkija: Kun ihmiset liikkuvat enemmän, myös palveluiden pitäisi joustaa – "Jatkossa ihan varmasti töitä tehdään pysyvämmin kaukana työpaikasta"

Kari Salonen

Kun ihmiset liikkuvat enemmän, myös palveluiden pitäisi joustaa, katsoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

"Voi kysyä, kuinka järkevää on sitoa julkisia palveluita vakituiseen asuinpaikkaan, jos toisella paikkakunnalla oleskellaan pidempiä aikoja. Aika paljon ihmiset kävivät ennen korona-aikaakin töissä tai kausitöissä kaukana vakituisesta asuinkunnastaan. Jatkossa ihan varmasti jatkossa töitä tehdään pysyvämmin kaukana työpaikasta."

Kätevämpää olisikin otattaa vaikkapa koronatesti ja viedä lapsi lähipäiväkotiin lähempänä työ- kuin asuinpaikkaa.

"Palveluita pitäisi miettiä enemmän yritysten ja ihmisten kuin hallinnollisten rajojen kautta, kun maastossakaan ei ole rajoja. Olemme kuitenkin Suomen kansalaisia ja yhteisessä järjestelmässä, jossa menoja jo tasataan kuntien välillä valtionosuuksin. Pitääkö se sitoa asuinkuntaan?"

Esimerkiksi terveyspalveluissa voisi ottaa huomioon kesäasukkaiden suuren määrän ja maantieteellisen jakautumisen.

"Ihan uudella tavalla ei ehkä voida tehdä, mutta jospa palveluita tarjottaisiin joustavammin ja liikkuvammin, jolloin niistä hyötyisivät myös vakituiset asukkaat? Optimointi olisi kustannustehokasta myös kunnalle."

Huovari on itsekin viettänyt koronavuotta paljon Lohjan Pikkalassa, vaikka koti on Helsingissä.

Hän oli mukana juuri ennen koronapandemiaa päättyneessä parivuotisessa liikkuvuus- ja monipaikkaisuustutkimuksessa, jota rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö. Johtopäätös oli, että monipaikkaisuus ja liikkuvuus ovat moninaisia ilmiöitä: työvoiman liikkuvuus ei tarkoita vain ihmisten muuttamista, vaan suurempi vaikutus on työskentelypaikan vaihtumisella ilman asuinpaikan vaihdosta.

Jo kymmenen vuoden ajan liikkeen suuntakin on muuttunut: keskustoista on alettu käydä yhä enemmän töissä niiden ulkopuolella, kun maaseudun työllisyystilanne on kohentunut.

Korona korostaa kehitystä, ja nyt edes kaupunkien kaupoissa ei ole käyty entiseen malliin.

Lue myös: MT:n kysely puolueille paljasti, että etätyöelämän tuomat muutostarpeet jakavat hallitusta: Keskusta haluaa selvittää kaksoiskuntalaisuutta ja avaisi valtionosuudet, SDP torjuu molemmat – "Ei voida edistää"