IS/Taloussanomat selvitti ministerien velat, osakesalkut ja suurehkot asuntolainat – parilla ministereistä maa- ja metsätila

Osalla ministereistä ei juuri ole osakeomistuksia, toisilla niitä on reilusti.

Jukka Pasonen

Perustuslain mukaan ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan.

Ilta-Sanomat selvitti hallituksen ministerien sidonnaisuudet, velat ja osakeomistukset. Usealla ministerillä on yli 300 000 euroa lainaa, mikä on yksityislainaksi harvinaisen paljon.

Osalla ministereistä ei juuri ole osakeomistuksia, toisilla niitä on reilusti.

Sisäministeri Maria Ohisalolla (vihr.) on puolisonsa kanssa asuntolainaa kahdesta asunnosta 729 000 euroa. Ohisalon sijoitussalkun markkina-arvo oli marraskuun lopussa 26 600 euroa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla (rkp) on asuntolainaa yhteensä 340 000 euroa ja miehen kanssa yhteinen mökkilaina 23 000 euroa. Ministerillä on myös muutamia osakesijoituksia, kuten hänen veljenpoikiensa tekoäly-yhtiö Stage Zero, Fortum, Telia ja Stockmann.

Pääministeri Sanna Marinilla (sd) on Valtioneuvoston sidonnaisuusselvityksen mukaan 406 000 euron ja 92 000 euron asuntolainat. Osake- tai yritysomistuksia ei ole.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolla (kesk) on puolisonsa kanssa asunto- ja peruskorjauslainoja noin 500 000 eroa. Osakeomistuksiin Saarikko on listannut 50 000 euron OP-eläke -ja sijoitusvakuutuksen.

Opetusministeri Li Anderssonilla (vas) on asunnosta lainaa liki 111 000 euroa ja kesämökistä 39 000 euroa.

Ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on kiinteistöihin ja niiden peruskorjauksiin liittyvää velkaa yhteensä 560 000 euroa. Lisäksi Haavistolla on yhden osakkeen osakeomistus Lumituuli Oy:stä ja oma toiminimi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd) on asuntolainaa yhteensä liki 250 000 euroa.

Työministeri Tuula Haataisella (sd) ei ole velkaa eikä osakeomistuksia.

Elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk) on asuntolainaa 90 000 euroa ja yhteistakaus tyttärensä 120 000 euron asuntolainaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä (kesk) on kiinteistöjen hankinta- ja yrityslainoja 540 000 euroa yhdessä puolisonsa kanssa. Lisäksi hänellä on osakeomistuksia muun muassa Teliaan ja Kemiraan ja osuuskuntaomistuksia Metsäliittoon ja Tuottajain Maitoon.

Lepällä on peltoa 51 hehtaaria, metsää 213 hehtaaria, kolme vuokrattavaa lomamökkiä sekä kaksi vuokrattavaa omakotitaloa.

Kuntaministeri Sirpa Paaterolla (sd) on asuntovelkaa puolisonsa kanssa 250 000 euroa sekä sijoitusvakuutuksia noin 190 000 euroa osakeomistuksia Kotsura Oy:ssä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasella (kesk) on rakenteilla omakotitalo Nurmijärvellä. Sitä varten ministeri on sopinut asuntolainasta, jota hän on nostanut 11 800 euroa.

Vanhanen omistaa Ilkka Yhtymän osakkeita 211 kappaletta ja saa työeläkettä yksityisistä työsuhteista. Hänellä on myös muutamia luottamustehtäviä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosella (kesk) on asuntolainaa 350 000 euroa.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerillä Thomas Blomqvistilla (rkp) on 70 000 euron yksityinen laina ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä lainoja 480 000 euroa.

Hänellä on myös reilusti osakesijoituksia, joista mainittakoon Aktia, Apetit ja Metsä Board sekä rahastosijoituksia. Lisäksi Blomqvist omistaa maa- ja metsätilan Tenholassa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisella (sd) on miehensä kanssa 385 000 euron edestä asuntolainoja.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino Kaisa Pekosella (vas) on asunto-, mökki- ja remonttilainoja 385 000 euroa.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarilla (sd) on lainoja yhteensä yli 260 000 euroa ja 9000 euron henkilökohtainen takaus omaan yritystoimintaan. Skinnarilla on myös omistuksia muutamassa yhtiössä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalla (sd) on tulonhankkimislainaa 300 000 euroa. Hänellä on merkittäviä osakeomistuksia ja sijoituksia useisiin rahastoihin. Harakka omistaa muun muassa Harviaa, Nokiaa ja Konetta ja toimii HOK-elannon edustajistossa. Lisäksi Harakalla on sijoitusasuntoja.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosella (vihr) on puolisonsa kanssa asunto- ja mökkilainaa 75 000 euroa. Hän omistaa kaksi Lumituuli Oy:n osaketta.

Lue IS:n ja Taloussanomien juttu tästä.