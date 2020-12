Hoskonen pauhaa: Turpeen loppuminen hirvittävä huoltovarmuusriski – tuontihake levittää tauteja, kuitupuuta ajetaan surutta polttoon

Niko Nyrhinen

Hannu Hoskonen perää huoltovarmuuslain käyttöä tilanteissa, joissa tulee kylmä talvi.

Hakkeen tuonti ulkomailta turpeen tilalle on Suomelle hirvittävä huoltovarmuusriski. Samaan aikaan teollisuudelle sopivaa kuitupuuta ajetaan suoraan polttouuniin, kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.) ihmettelee.

"Turpeen alasajossa ei ole järjen hiventäkään. Kun turve loppuu puolentoista vuoden päästä, märkä metsähake jää käyttämättä, ulkomailta tulee suuria määriä tautista hakepuuta ja kattiloissa poltetaan öljyä ja kivihiiltä, kun muuten ei lämpöä irtoa."

"Tässä kärsii ilmasto, kansantalous ja yrittäjät, siis kaikki. Ilmastohumppa on mennyt aivan hulluksi."

Hoskonen esittää tänään keskustan johdolle muutosta huoltovarmuuslakeihin, jotta kansantalouden energia saadaan pelastettua.

"Lakiin pitää muuttaa siten, että turvetta voidaan nostaa 20 miljoonaa kuutiota huoltovarmuuden vuoksi. Siitä puolet poltettaisiin hakkeen kanssa, koska muuten ei kattiloista saada lämpöä kovilla pakkasilla. Toinen puoli on varattu kasvuturpeelle ja kuivikkeelle ja hiilikuiduille."

Huoltovarmuuslaki on välttämätön silloin, kun kova talvi tulee ja se pystytään varmasti hyväksyttämään EU:ssa nopeasti, Hoskonen pohtii.

"20 miljoonaa kuutiota on vain puolet siitä, mitä turvetta kasvaa Suomessa koko ajan lisää vuodessa."

"Kova talvi tulee varmasti jonakin vuonna, ja silloin kysytään, mistä saadaan lämpöä."

Kuljetuksissa säästetään, kun turve kasvaa lähellä käyttöpaikkoja. "Ei ole mitään järkeä tuoda Euroopasta kuoriaisten tuhoamaa puuta pitkiä matkoja tänne."

Hake on erittäin halpaa myös Venäjällä. Hoskoselle on kerrottu, että hinta on halvempi kuin korjuukustannus Suomessa. "Venäjä osaa varmasti käyttää hyväksi Suomen turvekielto, sinne on jo perustettu turvesoita vientiä varten."

Hoskonen kertoo kuulleensa tutulta koneyrittäjältä, että tuhannen kuution leimikossa vain mäntytukit olivat menneet sahalle, kaikki muu puutavara oli ajettu energialaitoksille.

Sadoilta turveyrittäjiltä on sanottu tänä syksynä sopimukset irti, kun esimerkiksi Vapo vähentää turpeen tuotantoa päästöoikeuden hinnan noustessa ja veron kiristyessä.

"Yrittäjille on toivottu apua EU:n JTF-siirtymärahoista, mutta sanon, ettei sieltä ei yrittäjille apua tule", Hoskonen kuittaa.

"Valtioltakaan on turha toivoa sitä, että yrittäjien menetykset sieltä korvattaisiin, se johtaisi mahdottomuuksiin muita ammattiryhmiä kohtaan."

Hoskosen mielestä huoltovarmuuslaki on nyt ainoa järkevä ja käyttökelpoinen tapa palauttaa järki Suomen kriisiytyville energiamarkkinoille.

