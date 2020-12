Näitä perinteisiä porukkajuhlia on nyt syytä välttää, sanoo asiantuntija – Joulun jälkeen tuleva uusivuosi on kriittinen hetki koronatartunnoille

Uusivuosi on tyypillistä aikaa tuttavapiirien tapaamisille. Koronatartuntariskin vuoksi THL suosittelee tällä kertaa porukkajuhlimisen välttämistä.

Pekka Fali

Joulun ja uudenvuoden viettoon suositellaan nyt maltillista menoa pienissä porukoissa, etteivät koronatartunnat ryöpsähdä uusiin, nouseviin lukemiin tammikuun alkuviikkoina. Kasvomaskeja ei pidä unohtaa, neuvoo THL.

MT:n julkaisemassa kyselyssä (18.12.) valtaosa aikuisvastaajista arvioi tapaavansa joulun ja uudenvuoden aikana myös muita kuin samassa taloudessa asuvia.

Runsaat tapaamiset merkitsevät tartuntariskin kasvamista, varsinkin ellei ohjeita vain terveenä liikkumisesta, käsihygieniasta, hengitysmaskeista ja turvaväleistä noudateta.

"Tämä on sinänsä yksinkertaista matematiikkaa. Eli mitä vähemmän on ihmisten välisiä kontakteja, sen parempi. Maltti on nyt valttia", kommentoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

Joulua vietetään usein vain suppean lähipiirin kesken, mutta uusivuosi voi muodostua tätä vaikeammaksi tilanteeksi koronatartuntojen pitämiseksi aisoissa.

”Monella voi olla perinteenä tavata lapsuudenystäviä perheen kanssa vietetyn joulun jälkeen. Tänä jouluna kannattaa kuitenkin välttää useissa eri porukoissa kokoontumista ja vierailua useiden tuttavien luona”, Jalava sanoo.

Erityisesti on syytä välttää vierailuja useiden eri ystävien ja sukulaisten luona.

Jalavan mukaan tartuntojen kasvussa viime aikoina nähty tasaantuminen ei päästä meitä pinteestä.

"Toki suositukset haittaavat nyt ihmisten elämää, mutta toisaalta kannattaa muistaa, että useita rokotteita on vähitellen tulossa käyttöön."

Koronavirustautia esiintyy jokaisessa sairaanhoitopiirissä, mutta taudin ilmaantuvuudessa on tällä hetkellä alueellisia eroja. Näin ollen eri alueilla voi olla voimassa erilaisia rajoituksia ja suosituksia, joista kannattaa ottaa selvää ennen matkaa.

Etenkin joukkoliikenteessä on huomioitava hyvä hygienia sekä kasvomaskin käyttö.

”Ruuhkatilanteita on pyrittävä välttämään joukkoliikenteessä. Joulu osuu kalentereissa keskelle viikkoa, mikä toivottavasti tasoittaa joulun menoliikennettä”, toteaa Jari Jalava.

Jos matkustaa omalla autolla, taukopaikoilla kannattaa pestä käsiä, käyttää maskia ja välttää tungosta.

Viisi valttia koronan ehkäisyyn:

Jos sinulla tulee koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu testiin ja pysy muuten kotona.

Pidä turvaväli muihin.

Muista käsienpesu ja yski hihaan.

Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Voit tarkistaa ajankohtaiset voimassaolevat rajoitukset ja suositukset sairaanhoitopiirien verkkosivuilta, jotka löytyvät kootusti THL:n verkkosivuilta:

