Eläinsuojelujärjestöt vaativat kissoille pakollista rekisteröintiä kissakriisivetoomuksessaan – Ministerin avustaja: Ei toteudu tämän hallituksen aikana

Lari Lievonen

Kissoille ei tule pakollista rekisteriä vielä tämän hallituksen aikana.

Eläinsuojelujärjestöt luovuttivat viime viikolla maa- ja metsätalousministeriölle kissakriisivetoomuksen, jossa ne vaativat valtiovaltaa puuttumaan "Suomen kissaongelmaan" lainsäädännön avulla. Kissakriisi-vetoomuksessa vaaditaan kissoille pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä sekä kieltoa päästää leikkaamattomat kissat ulkoilemaan vapaasti ja lisäännyttää kissoja rajoittamattomasti.

SEY Suomen eläinsuojelun, Rekku Rescuen ja Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesyn vetoomuksen allekirjoitti yhteensä 58 460 ihmistä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ei osallistunut vetoomuksen luovutustilaisuuteen, mutta hänen erityisavustajansa Satu Haapaniemi vastasi vetoomuksen luovutuksen yhteydessä, etteivät kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti toteudu nykyisen hallituskauden aikana, vaikka ne on kirjattu hallituksen tavoiteohjelmaan.

Haapaniemen mukaan nykyinen hallitus aikoo kuitenkin edistää kissarekisterin toteuttamista ja on ottanut sen huomioon koirarekisterin kilpailutuksessa. Tämän hallituskauden tavoitteena on hänen mukaansa kerätä kokemuksia koirarekisterin käytöstä ja hyödyntää saatuja kokemuksia kissarekisterin toteutuksessa.

"On hyvä, että kissarekisterin toteutumisesta on saatu lupaus, mutta takeita sille ei edelleenkään ole. Kun asian toteuttaminen tulee näillä näkymin jäämään seuraavien hallitusten vastuulle, on huolenamme, että lupaukset jäävät katteettomiksi, sanoo SEY Suomen eläinsuojelun vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.