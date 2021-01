Kiinnostaako sinua lehtityö media-alan näköalapaikalla? MT avasi kesäsijaisten haun, hae viimeistään 25. tammikuuta

Jaana Kankaanpää

Kesäreportterin tie vie usein maalle, ja juttuja voi työstää luvan kanssa etänä.

Kiinnostaako sinua työ media-alan näköalapaikalla? Maaseudun Tulevaisuus etsii nyt tulevalle kesälle kesätoimittajia sekä -kuvaajaa ja -graafikkoa vakituista väkeä lomittamaan. Hakuaika päättyy 25. tammikuuta.

"Haussa on monipuolisesti eri alojen opiskelijoita tai vastikään valmistuneita. Sujuvan kirjallisen ilmaisun lisäksi toiveena on hyvä ymmärrys maaseudun ja sen elinkeinojen asioihin", toimituspäällikkö Jussi Martikainen sanoo.

Haettavana on yhdeksän toimittajan sekä yhdet kesäkuvaajan ja -graafikon paikat. Toimittajat ja kuvaaja uutisoivat maaseudun elämästä, yrittämisestä sekä päivän talous- ja politiikkailmiöistä ja ihmisistä, ja kesägraafikko kuvittaa juttuja uutisgrafiikalla ja piirroksilla.

Juttuja tehdään sekä painettuun että verkkolehteen. Toimitus sijaitsee Helsingin ytimessä Simonkadulla, mutta siellä käydään vain saamassa alkuopetus tehtäviin.

"Koronasta johtuen lehteä tehdään tällä hetkellä joustavasti etänä ympäri Suomen. Perehdytysjaksoa lukuun ottamatta emme edellytä kesätyöntekijöiltämmekään tänä vuonna muuttoa Helsinkiin."

Hakijoiden on hyvä ymmärtää uutistyön vauhtia ja kiirettäkin. Kuvaajalla ja graafikolla on hyvä olla tekniikka ja ohjelmistojen käyttö hallussa, kuvaajalla myös ajokortti, sillä juttukeikoille mennään yleensä omalla autolla.

MT ilmestyy painettuna lehtenä kolmesti viikossa ja verkossa joka päivä. Lukijoita MT:n verkossa on 400 000–500 000 viikossa. Lisäksi painetulla lehdellä on noin 300 000 lukijaa. MT:llä on myös oma tv-kanava 26.

Hakulomake kaikkiin kolmeen tehtävään on sivustolla www.viestimedia.fi