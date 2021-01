Kokoomus avasi kuntavaalikampanjansa sloganilla: Sydän on oikealla

LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo avasi puolueen kuntavaalikampanjan lauantaina Helsingissä.

Kokoomus avasi lauantaina kuntavaalikampanjansa ja julkisti kuntavaaliohjelmansa. Kokoomuksen slogan kevään kuntavaaleissa on "Sydän on oikealla".

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kuntavaalikampanjan avauksessa, että kokoomus on pitkään puhunut talouden merkityksestä mutta monille on jäänyt hämärän peittoon, minkä takia kokoomus vahtii kirstua. Orpon mukaan kokoomus on puhunut enemmän keinoista kuin päämääristä. Hänen mukaansa kokoomus on aina pyrkinyt vain hyvään.

Orpo sanoo, että ilman toimivaa taloutta ei olisi hyvinvointia, koulutusta eikä terveydenhoitoa. Hän kuvailee, että ilman toimivaa taloutta olisi niin kylmä, että pakkasesta saisi hakea lämpöä.

Orpon mukaan kokoomuslaisuus on humaaneinta mahdollista politiikkaa.

Hän kuvailee, että ilman toimivaa markkinataloutta Suomessa oltaisiin taloudellisella ja henkisellä keskiajalla.

"Vastaus yhteisiin haasteisiimme ei ole se, että uskaltaa työntää kätensä yhteiseen kirstuun vaan se, että teemme töitä sen eteen, että siellä kirstussa on muutakin kuin messinkinen pohja", Orpo sanoo.

Orpon mukaan jos on oikeasti heikoimpien puolella, toimii kokoomuslaisesti ja tekee töitä sen eteen, että oma kotikunta pystyy seisomaan omilla jaloillaan.

"Siksi sydän on oikealla", Orpo sanoo.

Kokoomus kertoo haluavansa tehdä kaikista suomalaisista kunnista yrittäjämyönteisiä. Puolueen tavoite on, että kunnallisveroa ei valtuustokauden aikana nosteta. Kokoomus lisäksi tavoittelee sitä, että Suomen oppimistulokset palautetaan maailman huipulle.