Yli 70 prosenttia kansasta haluaa tehdä etätöitä – "Kokemukset monipaikkatyöstä ovat valtaosin myönteisiä", Suomen Yrittäjien Pentikäinen kommentoi

Etätöitä tekee jo nyt noin 1,15 miljoonaa suomalaista, mikä on 48 prosenttia kaikista työllisistä. Muualla kuin työpaikalla työskennelleet tekivät keskimäärin noin 70 etätyöpäivää viime maalis–joulukuussa, työelämägallupista käy ilmi.

Jarkko Sirkiä

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen suhtautuu myönteisesti etätyöhön.

Yli 70 prosenttia suomalaisista haluaa tehdä etätöitä

Asia ilmenee Kantar TNS Oy:n Suomen Yrittäjien toimeksiannosta toteuttamasta työelämägallupista, johon vastasi yhteensä 1 061 ihmistä.

15 prosenttia työllisistä haluaisi tehdä jatkossa etätöitä koko ajan ja 36 prosenttia osan viikosta.

21 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä mutta ei voi. Niistä, jotka ovat jo tehneet etätöitä, 81 prosenttia haluaisi tehdä niitä myös tulevaisuudessa.

Eniten kannatusta on yhdistelmämallilla: välillä etänä, välillä työpaikalla.

Tulevaisuuden työelämän suosikki on hybridityö: työtä tehdään vaihdellen työpaikalla, kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tämä on hyvä malli myös monelle työnantajalle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen summaa.

”Yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Eniten etätöitä haluavat tehdä ne, joilla on siitä kokemuksia. Tämä kertoo, että kokemukset monipaikkatyöstä ovat valtaosin myönteisiä.”

”On kiinnostavaa, että etätöitä halutaan tehdä sitä enemmän, mitä isommasta työyhteisöstä on kysymys. Erityisen paljon etätyöhaluja on valtiolla ja järjestöissä. Näissä on usein työtehtäviä, joita voi hyvin hoitaa etänä”, Pentikäinen toteaa.

Viidennes haluaisi tehdä monipaikkatyötä vapaa-ajan asunnossaan.

”Tämä on suuri mahdollisuus mökkipaikkakunnille luoda uutta työtä ja hyvinvointia”, Pentikäinen huomauttaa.

Työmatka-aikaa säästyi etätyöntekijöillä keskimäärin noin 50 minuuttia vuorokaudessa, mikä tarkoittaa kansantalouden tasolla noin 2,75 miljoonaa vuorokautta.

”Tämä on merkittävä ajansäästö ja antaa monelle mahdollisuuksia käyttää aikaansa muihin asioihin, vaikka perheen kanssa, opiskeluun tai liikuntaan. Tällä voi olla suuri vaikutus hyvinvointiin”, Pentikäinen toteaa.

Pentikäisen mukaan monipaikkatyön saldo koetaan kiistatta myönteiseksi.