Olympiakomitean Vapaavuori: "Urheilijat ovat koko ajan aktiivisempia ottamaan kantaa, ja se on hyvä asia"

Jan Vapaavuoren urheilusta korona on vienyt osan pois. "Futista pelasin eniten junnuna. Melkein kymmentä lajia olen harrastanut seuratasolla. Tällä hetkellä tennis on ykköslaji, mutta käyn myös lenkillä, hiihtämässä, pyöräilemässä, melomassa, kuntosalilla ja golfaamassa."

Olympiakomitean puheenjohtajana vuoden vaihteessa aloittanut Jan Vapaavuori (kok.) sai heti pestinsä aluksi sekä kannustusta että kritiikkiä suomalaisurheilijoilta.

Vapaavuori kannustaa urheilijoita mukaan keskusteluun, sillä Olympiakomitean (OK) pitäisi ottaa aktiivisempi rooli erilaisten eettisten kysymysten esille nostajana.

Vapaavuori sanoo OK:n olevan urheilun henkinen arvojohtaja.

"Urheilijat ovat koko ajan aktiivisempia, ja se on positiivista. Jos urheilija kokee vahvasti jotain, hänellä pitää olla oikeus ja mahdollisuus puhua siitä. Urheilujohtajien tehtävä on luoda sellainen ilmapiiri, että kipeitäkin asioita voi ottaa esille ja käydä niistä keskustelua."

Vapaavuori ei ota kantaa ajatukseen siirtää jalkapallon EM-kisojen ottelut pois Venäjältä.

"Ne ovat Uefan myöntämät kisat ja Uefa ottaa kantaa siihen, täytyykö sille jotain tehdä. Ei ole meidän asia ottaa kantaa tämän tyyppisiin asioihin kantaa."

MT:n kyselyssä (12.2.) 71 prosenttia vastaajista kannatti pelien siirtämistä pois Venäjältä.

Pietarissa pelataan ensi kesän kisoissa neljä ottelua, joista kaksi on Suomen pelejä.

Jääkiekon MM-kisat siirrettiin pois Valko-Venäjältä poliittisista syistä. Päätöksellä ei välttämättä ole kovin paljon merkitystä sille, voiko kisoja tulevaisuudessa siirtää poliittisista syistä.

"Jääkiekko on globaalisti hyvin pieni laji. Siitä ei voi tehdä johtopäätöksiä muiden kisojen suhteen, mutta on viesti siitä, että tämäkin on mahdollista."

Olympiakomitea taiteilee urheilun ylimpänä kattojärjestönä huippu-urheilun ja liikunnan harrastamisen välillä.

Vapaavuoren mielestä Suomen urheilumenestys on kovempi, mitä yleisesti ymmärretään. Se vain on jakautunut eri tavalla kuin aikaisemmin on totuttu.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi (18.11.), että tulevaisuudessa olympiaurheilun rahoitusta leikataan.

Vapaavuoren mukaan OK:n tehtävä on tuoda esille liikunnan ja urheilun yleistä yhteiskunnallista merkitystä, jotta urheilun arvostusta voidaan korottaa.

"Se on välttämätöntä käytäessä keskustelua niukkenevista resursseista. Kaikkialla maailmassa koetaan, että urheilumenestykseen kannattaa panostaa ja siitä on paljon iloa ja hyötyä."

Suomi ei enää tarvitse urheilua kansallisen identiteetin rakentamiseksi, mutta yhteisöllisyyden rakentajaksi kyllä.

"Lisäksi urheilijoilla on valtava vaikutus esikuvina."

Vapaavuori haluaisi hyödyntää urheilijoiden roolia esikuvina paremmin. Monella on tarve ottaa kantaa ehkä vaikeisiinkin asioihin.

"OK:n tehtävä on myös erilaisten kielteisten lieveilmiöiden käsitteleminen tavalla, joka luo edellytyksiä paremmalle yhteiskunnalle. Tarve asioiden käsittelylle on ilmeinen."

Huippu-urheilijat myös kannustavat muita liikunnan pariin.

"Vielä tärkeämpää kuin menestys on pyrkiminen menestykseen. Se luo ihmiselle ja järjestelmälle tavoitteita ja vie asioita eteenpäin."

