IL: Juhani "Tami" Tamminen lähtee keskustan kuntavaaliehdokkaaksi Turussa – "Pyrin aina ykkösketjuun"

Jaana Mäkelä

Juhani Tamminen kuvattuna Kokkolan Ullavassa vuonna 2017.

Suomalainen entinen jääkiekkoilija, pitkäaikainen jääkiekkovalmentaja ja lajiasiantuntija Juhani "Tami" Tamminen lähtee keskustan kuntavaaliehdokkaaksi Turussa.

"Keskustavaikuttaja Lauri Palmusen tyyli vakuutti. Ollaan kohteliaita ja mennään suoraan asiaan", Tami perustelee, kun häneltä kysytään, miksi juuri keskusta.

Tammista on pyydetty eri puolueiden listoille niin kauan kuin kiekko on mennyt verkkoon. Nyt legendaarisella valmentajalla on vihdoin aikaa myös politiikalle

"Olen halunnut pysyä siksi pois politiikasta, etten hajota itseäni. Nyt kun olen yrittäjä, voin itse hallita aikataulujani, minulla on aikaa. Olen aina inhonnut sitä, että haalitaan luottamustoimia, muttei niihin ehditä paneutua", Tamminen painottaa.

Tammiselle Turku on rakas kotikaupunki.

"Heidekenillä olen syntynyt, täällä olen käynyt kouluni, täällä olen pelannut ja valmentanut sekä tänne olen rakentanut taloni. Ympäri kiekkoilevan maailman minut tunnetaan Turun omana poikana. Ulkomailla olen toiminut pitkään mutta aina veri on vetänyt takaisin Turkuun. Tänne olen aina maksanut veroni, olenpa sitten ollut missäpäin maailmaa tahansa."

Tammista kiinnostaa mihin Turun verovaroja todellisuudessa käytetään. Siksi hän haluaa itse päästä päätöksenteon ytimeen. Hänellä on paloa vaikuttaa siihen, että Turusta tulee entistäkin parempi kaupunki.

Tamminen kertoo oppineensa Oulun Kärppien päävalmentaja-aikana vuosina 1998–2001 tuntemaan entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) aikaansaavana hienona persoonana, joka teki häneen vaikutuksen.

"Ystäväni Juhan politiikkaa ja persoonaa olen aina arvostanut", Tamminen sanoo.

"Kuvailen itseäni aikaansaavaksi, ahkeraksi suomalaiseksi. Olen ollut jo 50 vuotta vaikuttaja. En lupaile tyhjiä", Tamminen päättää.

Tammisen ehdokkuudesta uutisoi tänään keskiviikkona Iltalehti.