Henriksson: Eristyksessä olevien äänestämiseen ei ole löytynyt ratkaisua, lähtökohtana vaalien pitäminen ajallaan

Henrikssonin mukaan yksi keskeinen ratkaistava kysymys on vaalivirkailijoiden, erityisesti kotiäänestystä tekevien, rokottaminen ennen vaaleja.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo STT:lle, että kuntavaaleja koskeva valmistelu lähtee edelleen siitä, että vaalit pidetään suunnitelman mukaan huhtikuussa.

"Lähiaikoina pitää tehdä päätös, mutta kyllähän nämä keskustelut jatkuvat. Tässä saadaan nyt ottaa päivä kerrallaan, ja lähdetään edelleen siitä, että vaalit pidetään", Henriksson sanoo.

Hän kommentoi asiaa puoluesihteereiden ja oikeusministeriön kokouksen jälkeen.

Henrikssonin mukaan esillä olleeseen kysymykseen koronan vuoksi eristyksessä olevien äänestämisestä ei ole löytynyt ratkaisua. Poikkeuksena ovat laitoksessa hoidettavana olevat koronapotilaat, jos heidän kuntonsa sallii äänestämisen.

Henriksson peräsi viime viikolla ministeriön virkamiehiltä luovuutta, jotta asiaan löytyisi ratkaisu.

"Sellaista ei ole löytynyt. Kirjeäänestyskään ei onnistuisi, koska silloin pitäisi olla kaksi todistajaa läsnä, ja THL:n näkemys on, että tartunnan riski on kuitenkin niin iso, kun on kyse tautia sairastavasta henkilöstä."

"Se asia on nyt STM:ssä, jolla on toimivaltaa sen asetuksen suhteen. Oikeusministeriön virkamiehet ovat käyneet oikeudellisen arvioinnin läpi ja omalta osaltaan päätyneet siihen, että tässä tapauksessa voitaisiin näin menetellä."